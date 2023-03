Revolut: il conto multivaluta che si gestisce direttamente tramite app

Revolut è una soluzione smart per una gestione finanziaria efficace: offre la possibilità di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, include carte di pagamento e numerose funzionalità all’avanguardia per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Il conto di Revolut si gestisce direttamente tramite l’app di Revolut, dalla quale è possibile effettuare tutti i tipi di operazioni, incluso il pagamento di bollette e tasse tramite PagoPa senza alcuna commissione.

Per coloro che desiderano tenere traccia delle proprie spese, Revolut offre la possibilità di impostare limiti di spesa e budget per ogni categoria dispesa. Le analisi di spesa settimanali fornite da Revolut offrono inoltre un quadro completo delle abitudini di spesa, aiutando a valutare il proprio progresso finanziario nel tempo.

Direttamente dall’app è anche possibile creare dei salvadanai digitali impostando obiettivi e scadenze, in questo modo risparmiare sarà più semplice.

Revolut, inoltre, consente di organizzare e monitorare gli abbonamenti attivi in un unico luogo. L’app avviserà anche quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se mantenerlo attivo o annullarlo.

Per chi viaggia spesso, Revolut consente di fare acquisti all’estero nella valuta locale al tasso di cambio reale. Inoltre, gli account Premium e Metal consentono di avere accesso a numerose offerte esclusive come pass gratuiti per le lounge aereoportuali, cashback fino al 10% sulle prenotazioni dei soggiorni tramite app, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio incluse.

Infine, per i genitori, è possibile attivare un conto gratuito dedicato esclusivamente ai giovani dai 6 ai 17 anni – Revolut <18 – un conto completo di carta personale per gli acquisti personalizzabile.

