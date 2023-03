Revolut: il conto multivaluta che ti aiuta ad organizzare le spese

Dalle spese quotidiane alla pianificazione del futuro con risparmi e investimenti, l’app di Revolut aiuta a gestire le proprie finanze al meglio.

Ideale per chi viaggia spesso, quest’app consente di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e di cambiare valuta in qualsiasi momento, con prezzi trasparenti.

Al conto di Revolut è associata una carta di pagamento (fisica o virtuale) che si potrà gestire direttamente dall’app e che permette di fare acquisti in tutto il mondo in oltre 150 valute, senza commissioni nascoste.

L’app consente di inviare in modo semplice tramite smartphone, i bonifici tra utenti Revolut sono sempre gratuiti – con anche la possibilità di aggiungere GIF -. Inoltre, è possibile dividere le spese di gruppo, che si tratti del conto del ristorante o del costo dell’affitto, anche con chi non è utente Revolut, basterà indicare l’importo e l’app penserà a fare i calcoli per suddividerlo.

Revolut permette inoltre di pagare bollette, tasse e multe senza commissioni con PagoPA, e offre numerose funzionalità per aiutarti a tenere sotto controllo le proprie spese.

Direttamente dall’app è possibile impostare budget di spesa e creare dei salvadanai digitali. Le analisi settimanali di Revolut permettono di avere sempre un quadro completo delle proprie finanze: dalle operazioni da trading ai risparmi e alle donazioni, così da analizzare i propri progressi finanziari su base settimanale. In più, grazie alle statistiche intelligenti, si avrà sempre una visione chiara delle proprie spese con un’analisi dettagliata di esercenti, categorie, paesi e altro.

L’app consente anche di organizzare gli abbonamenti in unico luogo, e avviserà quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se annullare l’abbonamento o se mantenerlo attivo.

