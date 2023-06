Revolut: il conto online multi-valuta

Revolut è una piattaforma di servizi finanziari innovativa che offre una vasta gamma di funzionalità per la gestione delle finanze personali.

L’iscrizione a Revolut è gratuita e offre un conto online multivaluta con una carta di pagamento virtuale incluso nell’opzione Standard dell’app. Per chi invece è alla ricerca di funzionalità extra, sono disponibili le versioni Plus, Premium, Metal e Ultra, che offrono anche carte di pagamento fisiche e vantaggi aggiuntivi a un prezzo mensile accessibile.

La piattaforma permette di detenere e scambiare denaro in oltre 30 valute diverse con un semplice click sul proprio smartphone, beneficiando di tassi di cambio vantaggiosi.

Una delle comodità offerte da Revolut è la possibilità di creare salvadanai digitali e impostare obiettivi di risparmio personalizzati. Questa funzione rende più semplice mettere da parte i propri risparmi e raggiungere i propri obiettivi finanziari. Inoltre, attraverso le spese condivise, è possibile dividere i costi con amici e familiari senza complicazioni, garantendo sicurezza e trasparenza nelle transazioni.

Tramite l’app è anche possibile effettuare pagamenti di bollette e tasse senza commissioni tramite il sistema PagoPA, inviare bonifici gratuiti ad altri utenti Revolut e monitorare lo stato dei propri pagamenti online in tempo reale. Inoltre, Revolut fornisce un’analisi delle spese settimanali, permettendo agli utenti di avere sempre una visione chiara e dettagliata delle proprie finanze.

Un’altra caratteristica interessante dell’app è la possibilità di monitorare gli abbonamenti attivi. Revolut invia un avviso ogni volta che un abbonamento è in scadenza, in questo sarà possibile annullare in pochi click quelli inutilizzati.

Revolut offre anche servizi di investimento offrendo la possibilità di investire in azioni, materie prime e criptovalute a partire da solo 1 $. Questa funzione apre le porte del mondo degli investimenti anche a coloro che sono alle prime armi, offrendo un’opportunità di crescita finanziaria.

