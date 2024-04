Revolut: il conto online multivaluta per una gestione smart delle finanze

Revolut offre un conto online che si gestisce tramite app, con carte di pagamento fisiche e virtuali, oltre ad una serie di funzionalità per la gestione delle spese quotidiane. Con una serie di strumenti intuitivi ed efficaci, Revolut offre un’applicazione intuitiva che semplifica la gestione del denaro.

Un approccio smart alle spese

Revolut offre una serie di funzionalità per tenere sotto controllo le spese. L’app permette di impostare budget personalizzati, mentre la suddivisione delle spese in categorie aiuta a monitorare le uscite e identificare aree in cui è possibile risparmiare. Inoltre, è possibile creare dei Pocket per mettere da parte somme per obiettivi specifici, come regali o vacanze, mentre i promemoria per i pagamenti programmati e la possibilità di bloccare abbonamenti non utilizzati garantiscono una gestione completa delle spese.

Invia denaro all’estero in modo semplice

L’app di Revolut permette di inviare denaro all’estero in modo semplice in oltre 70 valute e più di 160 paesi. Con commissioni di cambio competitive e trasparenti, consente di trasferire fondi in pochi secondi, sia a conti Revolut che a conti esterni.

Carte fisiche e virtuali

Revolut offre anche una gamma versatile di carte personalizzabili, con la possibilità di scegliere tra carte fisiche, virtuali e monouso. Le carte fisiche offrono la comodità di poter prelevare contanti, mentre le carte virtuali sono immediatamente disponibili tramite Apple Pay o Google Pay senza attese.

Piani e tariffe

Revolut offre una varietà di piani per soddisfare diverse esigenze finanziarie:

Standard : Gratuito, ideale per inviare denaro all’estero e gestire il budget quotidiano.

: Gratuito, ideale per inviare denaro all’estero e gestire il budget quotidiano. Plus : 3,99 € al mese, con vantaggi aggiuntivi come assistenza prioritaria e protezione sulle spese quotidiane.

: 3,99 € al mese, con vantaggi aggiuntivi come assistenza prioritaria e protezione sulle spese quotidiane. Premium : 9,99 € al mese, con vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire in modo intelligente.

: 9,99 € al mese, con vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire in modo intelligente. Metal : 15,99 € al mese, con limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali, oltre a vantaggi di lifestyle esclusivi.

: 15,99 € al mese, con limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali, oltre a vantaggi di lifestyle esclusivi. Ultra : 45€ al mese è offre una versione luxury con vantaggi aggiuntivi come assistenza prioritaria e una carta placcata in platino.

: 45€ al mese è offre una versione luxury con vantaggi aggiuntivi come assistenza prioritaria e una carta placcata in platino.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.