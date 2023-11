Revolut: il conto per inviare e ricevere denaro da chiunque

Revolut è un conto corrente pensato per facilitare le operazioni giornaliere, tra invio denaro e pagamento dei bollettini. È possibile fare tutto con pochi tocchi e senza limiti: consente infatti di mandare soldi a chiunque, anche fuori dall’Italia, oltre a poter divedere le spese per qualsiasi cosa.

La promozione attuale offre una prova gratuita di 3 mesi per il piano Premium. Per ottenerla basta registrarsi nella pagina ufficiale inserendo il proprio numero, per ricevere il link da cui scaricare l’app per smartphone. Creato il profilo, sarete in grado di riscattare l’aggiornamento al Premium per provare con mano tutti i vantaggi.

Revolut: un conto corrente che facilita tutto

Con Revolut inviare o ricevere denaro è uno scherzo. Pochi tocchi e potete farlo con chiunque verso più di 160 paesi, oltre a divedere le spese per qualsiasi situazione. L’area privata vi da controllo su tutto: interrompete gli addebiti autorizzati per gli abbonamenti quando volete e controllate la vostra carta, impostando limiti di prelievo e acquisto, oppure sospendendo temporaneamente la carta.

Andate spesso in vacanza? Prenotate ovunque hotel per ottenere il 10% del cashback. Inoltre potete spendere all’estero nella valuta locale, a un tasso di cambio reale. Non mancano i pass per i salotti aeroportuali, che vi danno l’accesso a tutte le comodità del caso.

Revolut offre una sicurezza di alto livello su qualsiasi transazione, tenendo d’occhio il conto corrente per rilevare possibili operazioni sospette e richiedere una verifica aggiuntiva, per accertarsi che siate voi ad averle effettuate.

L’offerta per ottenere 3 mesi Premium gratuiti è valida fino al 31 dicembre 2023. Dopo aver inserito il numero di telefono nel campo presente nella pagina ufficiale e scaricato l’app sul vostro smartphone, create un profilo seguendo la procedura. Fatto ciò, vi verrà richiesto di eseguire l’aggiornamento al profilo Premium, fatelo per avviare la prova gratis di 3 mesi. Al termine del periodo, i costi mensili dell’abbonamento si rinnoveranno in automatico, ma è possibile cancellare prima il rinnovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.