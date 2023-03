Revolut: il conto smart per detenere e inviare denaro in oltre 30 valute

Revolut è una soluzione di digital banking che permette di detenere e scambiare denaro in oltre 30 valute diverse e di fare acquisti all’estero nella valuta locale al tasso di cambio reale.

Il conto è associato ad una carta di pagamento e offre numerose funzionalità all’avanguardia per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza finanziaria.

Direttamente dall’app è possibile impostare limiti di spesa e budget per ogni categoria di spesa e creare dei salvadanai digitali impostando obiettivi e scadenze per risparmiare con facilità.

In più, si avranno a diposizione analisi di spesa settimanali per avere sempre a portata di click un quadro completo delle proprie finanze.

Revolut permette anche di organizzare e monitorare gli abbonamenti attivi e, quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, si riceverà un avviso così si potrà decidere se mantenerlo attivo o annullarlo.

Inoltre, direttamente dal proprio smartphone, è possibile effettuare il pagamento di bollette e tasse tramite PagoPA senza alcuna commissione.

Anche le carte di pagamento si gestiscono direttamente dall’app, da cui è possibile bloccarle, sbloccarle o impostare limiti di spesa. Inoltre è possibile pagare online in tutta sicurezza con le carte virtuali: i loro dettagli si aggiornano non appena l’acquisto è stato completato.

Revolut è disponibile in quattro versioni: Standard, Plus, Premium e Metal.

Gli account Premium e Metal, ideali per chi viaggia spesso, consentono di avere accesso a numerose offerte esclusive come pass gratuiti per le lounge aereoportuali, cashback fino al 10% sulle prenotazioni dei soggiorni tramite app e includono una copertura gratuita sui voli in ritarrdo e assicurazione sul bagaglio.

