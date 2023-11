Revolut: iscriviti ora e prova Premium gratuitamente per 3 mesi

Revolut è un conto corrente che rende semplici le operazioni bancarie quotidiane, in particolar modo l’invio del denaro ad altre persone, anche in tutto il mondo. La promozione attuale permette di provare con mano tutti i vantaggi del piano Premium, se vi iscrivete adesso attraverso la pagina ufficiale inserendo il numero di telefono.

Revolut Premium nel dettaglio

Con Revolut è facile inviare denaro. Potete farlo in pochi tocchi con chiunque, anche all’estero verso oltre 160 paesi. È anche possibile dividere le spese per qualsiasi acquisto o abbonamento, nonché gestire gli addebiti diretti facilmente da pannello, per revocare in qualsiasi momento i permessi.

Sono disponibili sconti e offerte esclusive sugli acquisti, in special modo se viaggiate spesso, grazie al cashback del 10% sulla prenotazione di hotel in tutto il mondo. Andando all’estero potete spendere nella valuta locale a un tasso di cambio reale, oltre ad avere accesso ai salotti aeroportuali spendendo meno.

Le carte associate sono compatibili con i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay, per pagare con comodità attraverso smartphone o smartwatch e con il massimo della sicurezza.

Ogni transazione effettuata viene notificata istantaneamente, mentre il conto corrente è costantemente monitorato per rilevare tempestivamente possibili movimenti non autorizzati. Ogni movimento viene autorizzato con una verifica aggiuntiva e i dettagli della carta sono sempre protetti.

Come per molti servizi, i limiti giornalieri per spese e prelievi presso gli ATM sono personalizzabili direttamente dall’app.

Per provare Revolut Premium, dopo aver inserito il numero nel campo che trovate subito davanti nella pagina ufficiale, scaricate l’app tramite il link che ricevete via SMS. Effettuate la registrazione per creare il profilo, inserendo tutti i dati richiesti nei passaggi. Quando richiesto, effettuate l’aggiornamento a Premium per avere la prova gratuita di 3 mesi. Al termine del periodo, i costi vengono applicati automaticamente, ma è possibile annullare senza costi aggiuntivi l’abbonamento.

