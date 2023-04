Revolut: l'app finanziaria che ti accompagna in viaggio

Dalla condivisione delle spese agli ottimi tassi di cambio, Revolut Premium offre una serie di vantaggi che permettono di gestire al meglio il denaro ovunque ci si trovi.

Con Revolut si avrà una carta di pagamento collegata ad un conto online, che consente di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e di dividere le spese facilmente con chiunque in oltre 200 paesi.

Grazie a Revolut è possibile pagare nella valuta locale e cambiare valuta in qualsiasi momento con prezzi di cambio trasparenti.

L’app è disponibile in versione Standard gratuita (che include una carta di pagamento virtuale in app), oppure nelle versioni Plus, Premium e Metal che includono carte di pagamento fisiche e numerosi vantaggi aggiuntivi. Una volta attivato il conto Revolut è possibile richiedere un upgrade alla versione Premium gratuitamente per 3 mesi.

L’account Premium offre tra i suoi vantaggi la possibilità di ottenere pass gratuiti per le lounge aeroportuali quando il volo è in ritardo, e consente di accedere a numerose promozioni e cashback sulle prenotazioni dei soggiorni tramite app.

Il conto Premium include anche una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura assicurativa sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio che permettono di ridurre al minimo lo stress da viaggio.

Grazie all’open banking è possibile collegare tutti i propri conti a Revolut – anche quelli presso altri istituti per tenere d’occhio le proprie finanze da un’unica app. Inoltre, Revolut offre numerose funzionalità utili per gestire al meglio il proprio denaro, come statistiche avanzate, salvadanai digitali e la possibilità di creare dei Pocket per organizzare le proprie spese stabilendo dei budget per ogni tipo di acquisto.

