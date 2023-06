Revolut: ottieni un cashback sulle prenotazioni dei tuoi soggiorni

Revolut offre un conto multi-valuta con IBAN italiano, che consente di scambiare denaro in oltre 30 valute diverse senza commissioni nascoste. Questo rende Revolut un’ottima scelta per chi viaggia frequentemente o ha necessità di inviare denaro all’estero.

Il conto include carte di pagamento fisiche e virtuali e numerosi strumenti che rendono la gestione del denaro più facile ed efficiente.

Revolut offre cinque tipi di abbonamento: Standard, Plus, Premium, Metal e Ultra. L’abbonamento Standard è gratuito e include una carta di pagamento virtuale. Gli abbonamenti Plus, Premium e Metal offrono vantaggi aggiuntivi, come carte di pagamento fisiche e tariffe esclusive per le prenotazioni di soggiorni tramite l’app.

Prenotando i propri soggiorni direttamente dall’app Revolut si potrà inoltre accedere a un programma di cashback che permette di ottenere dal 3% al 10% di rimborso sulle proprie prenotazioni.

Gli abbonamenti Premium, Metal o Ultra, permettono anche di avere accesso a un programma di cashback sugli acquisti effettuati con carta e includono nel canone un’assicurazione completa con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, assicurazione sugli sport invernali e assicurazione sulla ritardata di volo e bagaglio. Inoltre, si avrà accesso a promozioni esclusive che offrono sconti o accesso gratuito alle lounge aeroportuali in tutto il mondo.

Grazie ai suoi strumenti di gestione del budget intelligenti, Revolut aiuta anche a gestire il proprio denaro in modo semplice ed efficiente. L’app permette di avere sempre un quadro completo delle proprie abitudini di spesa attraverso analisi settimanali. In questo modo sarà più semplice controllare le proprie spese e identificare le aree in cui è possibile risparmiare. Inoltre, Revolut offre strumenti di gestione del budget intelligenti che consentono di impostare limiti di spesa mensili, creare budget personalizzati e creare salvadanai digitali scegliendo la modalità di risparmio più in linea con le proprie abitudini.

Con la promozione attuale Revolut permette di effettuare gratuitamente un upgrade alla versione Premium per 3 mesi. Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.