Revolut Premium: conto multivaluta per i tuoi viaggi gratis per 3 mesi

Non farti fermare dagli imprevisti: con il conto Revolut Premium puoi finalmente gestire il tuo denaro come hai sempre desiderato e usufruire di una serie di fantastici vantaggi. Tra le soluzioni attualmente disponibili, Revolut Premium si contraddistingue perché in grado di offrirti il meglio: ogni centesimo speso per questo piano è infatti ben investito. Inizia a godere del servizio Revolut Premium a soli 9,99 euro al mese.

Viaggi spesso per lavoro o, semplicemente, ti piace andare spesso in vacanza? Con Premium hai la possibilità di convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni. Naturalmente, i vantaggi Revolut per gli utenti che viaggiano non terminano qui. Scopriamoli insieme!

Puoi ottenere il cashback sui tuoi soggiorni prenotando il tuo viaggio perfetto e ottenendo fino al 5% di cashback, senza costi di prenotazione da parte di Revolut. Inoltre, hai accesso ad una copertura per emergenze mediche, sport invernali, bagagli smarriti, voli in ritardo, danni accidentali e altro ancora.

Revolut Premium: per te gratis per 3 mesi

Lo sai che oggi puoi usufruire di una speciale promozione che ti regala 3 mesi di Premium? Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere uno strumento dotato di tecnologia di protezione dalle frodi avanzata, funzionalità di sicurezza sofisticate e assistenza clienti in-app attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre ai vantaggi del conto Premium che abbiamo già citato, non possiamo non parlare dell’accesso scontato a oltre 1.000 lounge in tutto il mondo e Pass per l’accesso gratuito alla lounge aeroportuale per te e un amico, se registri il tuo volo almeno due ore prima dell’orario di partenza stabilito e il volo ritarda più di un’ora.

Che aspetti? Scegli il conto Revolut Premium per avere una carta Premium esclusiva e personalizzabile, protezione quotidiana, possibilità di prelevare in contanti fino a 400 euro al mese senza commissioni addebitate e molto altro!