Revolut, Premium gratis per 3 mesi e funzione pagoPA a tua disposizione

Revolut ha recentemente lanciato la funzione PagoPA per il pagamento senza commissioni di tasse e bollette.

In termini più semplici, è gratuita per sempre. Inoltre, puoi usufruire di un abbonamento Premium gratuito per un periodo di tre mesi.

Questo notevole vantaggio, che integra i vantaggi già esistenti, è davvero impressionante. Come funziona esattamente?

Semplicemente optando per la funzione Pay Bills With PagoPA, puoi scansionare il codice QR sulla bolletta o inserire manualmente il codice di pagamento.

Una volta confermata, la somma da versare viene automaticamente detratta dal tuo conto Revolut e trasferita al destinatario. Può trattarsi della Regione, del Comune o dell’Agenzia delle Entrate.

3 mesi gratis di Premium e funzione PagoPA, ma c’è altro

Revolut ha sempre avuto l’obiettivo di accelerare e semplificare i pagamenti, esemplificato dalla funzione PagoPA, sin dal suo inizio.

Revolut vanta numerosi altri vantaggi, come:

una carta virtuale , metodo di pagamento monouso destinato alle tue transazioni online;

, metodo di pagamento monouso destinato alle tue transazioni online; garantisce il controllo completo sulla tua sicurezza con notifiche istantanee e blocco delle carte in-app ;

; con Salvadanai hai una soluzione di risparmio intelligente che ti consente di prelevare fondi a tuo piacimento;

hai una soluzione di risparmio intelligente che ti consente di prelevare fondi a tuo piacimento; con Portafogli gestire le tue spese non è mai stato così facile, poiché questa funzione ti consente di pianificare, organizzare e pagare le tue spese senza problemi, in modo da evitare potenziali preoccupazioni;

gestire le tue spese non è mai stato così facile, poiché questa funzione ti consente di pianificare, organizzare e pagare le tue spese senza problemi, in modo da evitare potenziali preoccupazioni; con Prodotti puoi acquistare oro, argento e altri metalli preziosi a partire da un euro;

puoi acquistare oro, argento e altri metalli preziosi a partire da un euro; con Pagamenti di gruppo puoi dividere i costi, pagare le bollette o saldare le fatture tra amici.

Inoltre, puoi approfittare del cambio valuta rapido e senza commissioni per oltre trenta valute in tutto il mondo con il servizio Invia e ricevi.

Se accedi al link qui sotto puoi usufruire di 3 mesi gratuiti di Premium:

Inserisci il tuo numero di telefono e procedi con la registrazione. Premium ha un canone mensile di 7,99 euro, ma per 3 mesi non lo paghi.

Non hai nessun vincolo che ti costringe a restare, poiché al termine del periodo di prova puoi anche scegliere di non avvalertene.

