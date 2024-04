Revolut Premium gratuito per 3 mesi: prova ora tutti i vantaggi!

Revolut Premium è il conto corrente perfetto per coloro che viaggiano o desiderano un conto corrente particolarmente flessibile, che consenta di inviare denaro a chiunque in pochissimi passaggi. Puoi provarlo gratuitamente per 3 mesi grazie alla nuova promo, saggiando tutti i vantaggi con mano! Scopriamolo nel dettaglio

Revolut Premium: come provarlo gratuitamente per 3 mesi

Per iniziare la prova gratuita di Revolut Premium ti basta inserire il numero di telefono nel campo in primo piano che trovi nella pagina dedicata. Una volta cliccato su “Inizia subito”, riceverai un SMS con un link nel tuo telefono: toccalo per scaricare l’app dal PlayStore o da AppStore, in base allo smartphone che possiedi. Scaricata e installata l’app, effettua quindi la registrazione e, non appena ti verrà richiesto, accetta l’aggiornamento al piano Premium in prova gratuita.

Dopo il periodo di 3 mesi, l’offerta si rinnova in automatico a 9,99€ al mese, ma puoi decidere in anticipo di non rinnovare rimanendo con il piano gratuito.

Ma se decidi di restare con il piano Premium, avrai numerosi vantaggi, tra cui:

Canone accessibile : Revolut Premium ha un costo mensile di 9,99€ una volta terminata la prova. Per meno di una cena al ristorante, puoi accedere a una serie di vantaggi esclusivi.

: Revolut Premium ha un costo mensile di 9,99€ una volta terminata la prova. Per meno di una cena al ristorante, puoi accedere a una serie di vantaggi esclusivi. Carta personalizzata : scegli tra una varietà di colori esclusivi per la tua carta Premium e personalizzala per renderla unica. Dai un tocco di classe alle tue spese quotidiane. Le carte virtuali sono inoltre illimitate.

: scegli tra una varietà di colori esclusivi per la tua carta Premium e personalizzala per renderla unica. Dai un tocco di classe alle tue spese quotidiane. Le carte virtuali sono inoltre illimitate. Gestione facile : l’applicazione ha un’interfaccia immediata e semplice che ti consente di avere tutto sotto controllo. Controlla i movimenti e il saldo, con notifiche in tempo reale e disdici in ogni momento gli addebiti diretti relativi a utenze e abbonamenti.

: l’applicazione ha un’interfaccia immediata e semplice che ti consente di avere tutto sotto controllo. Controlla i movimenti e il saldo, con notifiche in tempo reale e disdici in ogni momento gli addebiti diretti relativi a utenze e abbonamenti. Invio denaro semplice e divisione delle spese : l’invio di denaro non è mai stato così facile! Puoi farlo verso oltre 60 destinazioni e inoltre puoi anche dividere le spese per quanto riguarda abbonamenti, cene e altro.

: l’invio di denaro non è mai stato così facile! Puoi farlo verso oltre 60 destinazioni e inoltre puoi anche dividere le spese per quanto riguarda abbonamenti, cene e altro. Assicurazione inclusa : non farti fermare dagli imprevisti. Revolut Premium offre copertura assicurativa per situazioni come incidenti sulla pista da sci o ritardi dei voli.

: non farti fermare dagli imprevisti. Revolut Premium offre copertura assicurativa per situazioni come incidenti sulla pista da sci o ritardi dei voli. Cambio valuta vantaggioso: se ti trovi all’estero, spendi in valuta locale a un tasso di cambio conveniente.

Prova ora Revolut Premium e semplifica la gestione monetaria del tuo conto corrente!