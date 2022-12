Revolut Premium: iscriviti e ottieni 3 mesi gratis

La carta Revolut non richiede particolari presentazioni. Nel contesto delle prepagate, si tratta di una delle soluzioni più diffuse e apprezzate, non solo in Italia.

Le condizioni favorevoli, l’assenza di costi nascosti e la solidità di tale piattaforma, ne hanno decretato un successo a livello globale con più di 25 milioni di utenti attivi.

A rendere ancora più utile questo servizio, vi sono le sottoscrizioni più avanzate. In questo senso, la possibilità di provare Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi, rappresenta un’opportunità incredibile per chi conosce già questa piattaforma.

L’offerta, valida fino al 31 marzo 2023, va ad arricchire l’esperienza del consumatore con una serie di caratteristiche e funzioni ideali per chi utilizza la carta prepagata come principale strumento di pagamento.

Come richiedere Revolut Premium e cosa offre?

Per ottenere Revolut Premium è necessario inserire il numero di telefono nell’apposito campo sul sito di Revolut.

Fatto ciò, viene inviato via SMS un link per scaricare l’app ed effettuare la conseguente registrazione. Una volta completata la procedura, è possibile effettuare l’upgrade che resterà attiva per 3 mesi senza costi aggiuntivi.

Ma quali sono i vantaggi legati a questa formula avanzata di Revolut?

La carta fisica VISA viene abbinata a un conto corrente britannico con IBAN europeo. La possibilità di effettuare prelievi fino a 400 euro al mese senza commissioni è un altro vantaggio innegabile.

L’assenza di commissioni di cambio per pagamenti di oltre 150 valute e la protezione degli acquisti con carta (fino a 2.500 euro all’anno), sono altre caratteristiche più che apprezzate dai consumatori.

Lato conto e app poi, è possibile gestire bonifici bancari gratis nonché ottenere commissioni ridotte sul trading di criptovalute, azioni e metalli.

A completare l’offerta della formula Premium vi è l’assistenza prioritaria via app.

Ciò significa che, in caso di problemi legati a carta/conto, il supporto sarà sempre pronto ad assistere il cliente in tempi record.

