Revolut Premium: prova tutti i vantaggi gratis per 3 mesi

Revolut Premium è un conto corrente che offre un sacco di vantaggi per quanto riguarda l’invio di denaro, la gestione dei propri soldi, sconti esclusivi e tanto altro. Potete provare con mano tutto ciò inserendo il numero di telefono nella pagina ufficiale e scaricando l’app, per aprire un nuovo conto, in modo da ottenere 3 mesi gratuiti per il piano Premium

Revolut Premium: come ottenere la prova gratuita

Inserendo il vostro numero nel campo presente nella pagina di Revolut Premium, riceverete via SMS un link da cui scaricare l’app tramite App Store o Play Store. Apritela e avviate la procedura per la registrazione. Dopo aver aperto il conto, accettate l’invito per l’aggiornamento al piano Premium, in modo da ottenere la prova gratuita di 3 mesi.

Il conto permette in pochi tocchi di inviare e ricevere denaro a chiunque, verso oltre 160 paesi, nonché dividere le spese per qualsiasi cosa. L’area privata consente di gestire al meglio tutti gli aspetti, come ad esempio la possibilità di interrompere quando volete l’autorizzazione per gli addebiti automatici degli abbonamenti.

Revolut vi regala inoltre premi e sconti esclusivi sugli acquisti grazie alle offerte. Se viaggiate spesso, potete inoltre beneficiare di un cashback del 10% sulla prenotazione di hotel in tutto il mondo. Quando vi trovate all’estero, il conto vi permette di spendere nella valuta locale, a un tasso di cambio reale. Avete anche accesso a tutti i salotti aeroportuali, grazie al pass incluso.

Tutte le transazioni eseguite con le carte abbinate vengono notificate istantaneamente. Sono inoltre compatibili con i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay, per pagare in comodità e senza carta con smartphone o smartwatch.

Con Revolut la sicurezza è sempre garantita. Il conto è costantemente supervisionato per prevenire possibili movimenti non autorizzati. Ogni transazione è verificata, in modo che sia certo che siate voi a eseguirla e i dati della carta rimangono sempre privati.

