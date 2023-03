Revolut Premium: richiedila subito per sfruttare 3 mesi gratis

Sai chi è Revolut? Si tratta di soluzione bancaria digitale con una non comune carta di pagamento del circuito MasterCard che ti offre 3 mesi gratis.

Con diversi pacchetti tra cui scegliere, Revolut Premium è probabilmente quello più completo. Pagando soltanto 7,99 euro al mese, potrai spendere, investire e risparmiare con saggezza.

Come detto pocanzi, puoi avere 3 mesi gratuiti di Revolut Premium. In che modo? Te lo spiegheremo se continui a leggere.

Revolut: cos’è e i servizi che offre

Viaggia dove vuoi senza preoccupazioni per il cambio valuta, prenota l’alloggio perfetto e ottieni fino al 5% di cashback: questo è solo una parte di ciò che puoi fare con Revolut Premium.

L’assicurazione globale per le emergenze mediche e dentistiche, l’assicurazione per i ritardi di volo e l’assicurazione bagagli ti garantiranno la massima tranquillità.

Inoltre, Revolut Premium ti permette il trasferimento di denaro in modo rapido e gratuito, il monitoraggio delle transazioni e l’invio di bonifici illimitati dall’app gratuita.

Non finisce qui. Revolut Premium ti consente di prelevare gratuitamente fino a 400 euro al mese dagli sportelli automatici di tutto il Paese.

Inoltre, copre l’acquisto di oggetti danneggiati o rubati fino a 2.500 euro all’anno e rimborsa fino a 1.000 euro il costo dei biglietti per gli eventi a cui non sei andato per cause di forza maggiore.

3 mesi gratis di Revolut Premium: ecco come ottenerli

Di solito, Revolut Premium ha un costo mensile pari a 7,99 euro. Però, se clicchi su link qui sotto potrai ottenere 3 mesi gratis:

Non devi far altro che inserire nell’apposito campo il tuo numero di cellulare per ricevere sul tuo dispositivo un link univoco per il download dell’app.

Dopo che hai creato l’account, puoi inoltrare richiesta per la prova gratuita trimestrale. Puoi farlo soltanto se sei un nuovo cliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.