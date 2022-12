Revolut Premium: un mondo di vantaggi da provare gratis per 3 mesi

Revolut è sempre di più un punto di riferimento del settore delle carte di pagamento e dei conti grazie ad una gamma di soluzioni completa ed in grado di soddisfare tutte le esigenze, in particolare L’istituto mette a disposizione quattro diversi piani, partendo da quello gratuito e fino ad arrivare alle versioni più complete.

La soluzione più completa ed equilibrata della gamma Revolut è rappresentata da Revolut Premium che offre un gran numero di vantaggi al costo di appena 7,99 euro al mese. Con la promozione in corso, registrandosi a Revolut si ottengono 3 mesi gratis di Premium, senza alcun obbligo di permanenza nel lungo periodo.

Per provare subito e gratuitamente Revolut Premium è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Revolut Premium: un conto completo con tanti vantaggi da provare gratis per 3 mesi

Scegliere (o anche solo provare per 3 mesi gratuitamente e senza vincoli) Revolut Premium consente l’accesso ad una lunga sere di vantaggi. Con la carta (personalizzabile) abbinata a Revolut Premium è possibile prelevare senza commissioni fino a 400 euro al mese oltre ad effettuare pagamenti senza commissioni, sia online che in negozio.

Da notare, inoltre, che Revolut Premium dà il meglio di sé in caso di utilizzo internazionale. Gli utenti che scelgono questa versione di Revolut possono, infatti, richiedere il cambio valuta senza commissioni per importi illimitati e possono beneficiare sul cashback del 5% per le prenotazioni effettuate tramite il servizio Soggiorni.

Da segnalare anche l’accesso, senza costi aggiuntivi, a varie coperture assicurative come:

l’assicurazione medica internazionale

l’assicurazione per riardo volo e bagaglio

la copertura per gli sport invernali

la copertura per furti e incendi e per biglietti ed eventi

la protezione sui resi

I vantaggi garantiti da Revolut Premium sono molteplici. Tutti questi vantaggi possono essere provati gratuitamente. Basta collegarsi al sito Revolut, dal link qui di sotto, e attivare il servizio per 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.