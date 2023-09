Revolut Pro: guadagna mentre spendi con il servizio di cashback

A chi non piacerebbe guadagnare spendendo? Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare di cashback, ovvero una sorta di sistema a premio che permette di ricevere percentuali di quanto speso. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme offrono questo servizio con partner limitati. Esiste, però, una soluzione che applica una percentuale di cashback senza limiti: parliamo di Revolut Pro.

Questa nota fintech con sede nel Regno Unito, infatti, tra i suoi numerosi vantaggi include la possibilità di ricevere fino all’1,2% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con carta: che si tratti dell’acquisto di beni, della prenotazione di viaggi o semplicemente della spesa al supermercato sotto casa, riceverai sempre una percentuale sull’importo speso.

Sei un libero professionista? Revolut Pro fa al caso tuo

Strumenti semplici e comodi per i liberi professionisti, appaltatori, per chi ha un’attività secondaria o ditte individuali: Revolut Pro si rivolge proprio a tutti. Oltre al cashback dell’1,2%, la piattaforma mette a disposizione diversi vantaggi unici.

Tra questi, molto utile per chi ha un’attività in proprio è la possibilità di ricevere e accettare pagamenti in pochi secondi, in qualsiasi luogo, tramite codici QR e link di pagamento. Un’altra “chicca” sono le fatture personalizzabili, che l’utente può creare utilizzando i modelli predefiniti da Revolut, tracciare e poi inviare in pochi secondi.

Ecco altri vantaggi di Revolut Pro, utili a chi lavora con clienti esteri oppure è spesso in viaggio per lavoro:

Paga all’estero nella valuta locale con tassi di cambio eccezionali

Invia bonifici internazionali con ottimi tassi di cambio

Cambia denaro in pochi secondi in 29 valute diverse

L’applicazione Revolut integra, al suo interno, queste e altre funzionalità. In poche parole, è l’hub finanziario principale della tua attività, da cui potrai monitorare entrate e uscite, spese e fatture, senza mischiare lavoro con vita personale. Apri un conto Revolut Pro e ricevi la tua carta di debito Pro gratuita: se la utilizzi per i tuoi acquisti, riceverai fino all’1,2% di cashback su tutte le spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.