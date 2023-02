Revolut Pro regala l’1% sugli acquisti con carta, ecco i dettagli

Tutti pazzi per il cashback. Potrebbe essere il titolo di un film ma invece è la realtà attuale. Prendiamo Revolut Pro: ai suoi clienti regala l’1% sugli acquisti con carta che, in pratica, non è altro che la formula cashback.

Entrando nel merito di questo conto, la società l’ha pensato per rendere più facile la gestione delle spese, dei pagamenti e delle entrate, con costi veramente convenienti.

In primis, il conto Revolut Pro è gratuito, non è previsto un canone mensile e requisiti particolari sul deposito o sul saldo.

Accedendo in questa pagina, l’iscrizione è gratuita inserendo il proprio numero di cellulare. La procedura è molto veloce, poiché bastano veramente pochi minuti.

Il nuovo cliente otterrà una carta di debito con, appunto, il cashback dell’1% sugli acquisti con carta.

1% sugli acquisti con carta, ma ci vogliono alcuni requisiti per aprire il conto

Per aprire il conto Revolut Pro è necessario essere libero professionista o persona fisica, essere titolare di un conto, utilizzare quello Revolut esclusivamente per finalità connesse all’attività ed essere in grado di superare i controlli onboarding.

Sono condizioni fondamentali, poiché in assenza di uno o più il conto potrebbe essere chiuso. Il conto, ad esempio, non può essere aperto da chi gestisce servizi di pornografia, gestisce una casa d’aste oppure commercia metalli preziosi.

Ovviamente, essendo un conto in tutto e per tutto, si possono inviare bonifici a banche esterne o conti aziendali.

Revolut Pro non deve in alcun modo avere a che fare con un conto personale. Però, quando il saldo del conto è a zero, può essere ricaricato con il proprio conto.

Le carte fisiche e virtuali di Revolut Pro consentono di pagare in multi-valuta e possono essere abbinate a Google Pay o Apple Pay.

Infine, per quanto riguarda i costi, non è previsto un canone mensile, né commissioni di prelievo e di acquisto. Del cashback ne abbiamo già parlato, quindi non resta altro che registrarsi QUI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.