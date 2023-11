Revolut: prova ora il conto Premium gratis per 3 mesi

Revolut è un conto corrente che semplifica le attività quotidiane, come l’invio di denaro, la divisione delle spese, offrendo numerosi vantaggi per quanto riguarda sconti e altro. Si gestisce interamente online, dall’app per smartphone o dall’home banking.

Richiedendolo ora, è possibile provare gratis per 3 mesi il piano Premium, effettuando la registrazione dalla pagina ufficiale con il proprio numero, da cui scaricare l’app per aprire direttamente il conto.

Revolut: ecco come ottenere una prova gratuita per il conto Premium

Per provare Revolut premium gratuitamente per 3 mesi, vi basta inserire il numero di telefono nella pagina ufficiale. Riceverete un SMS da cui scaricare l’app per smartphone Android o iOS, da Play Store o App Store. Apritela e seguite la procedura di registrazione per richiedere il conto, inserendo i dati e i documenti personali necessari. Quando richiesto, effettuate l’aggiornamento al conto Premium, per ottenere la prova gratuita di 3 mesi.

Revolut è un conto che permette di essere gestito facilmente dall’area privata. Con pochi tocchi, inviate denaro a chiunque, verso oltre 160 paesi. Potete anche dividere le spese per qualsiasi acquisto o sospendere velocemente l’autorizzazione per gli addebiti diretti di abbonamenti o altri servizi. Inoltre otterrete sconti esclusivi sui vostri acquisti, in particolar modo se deciderete di andare in vacanza prenotando hotel in tutto il mondo, grazie al cashback del 10%.

Quando siete all’estero, potete spendere nella valuta locale a un tasso di cambio reale. Avete anche accesso a tutti i salotti aeroportuali a un prezzo ridotto.

Tutto questo con un alto livello di sicurezza. Utilizzando la carta, riceverete notifiche istantanee per ogni transazione effettuata, per cui viene richiesta una verifica aggiuntiva. Il conto è costantemente supervisionato, per rilevare possibili movimenti non autorizzati. Non manca ovviamente la possibilità di sospendere la carta dall’area privata, oppure regolare i limiti di prelievo presso gli ATM, o spesa nei negozi online e fisici.

