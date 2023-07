Revolut: risparmia con il cashback e dividi le spese con facilità

Revolut offre un conto con carta di pagamento completamente digitale, che si può attivare online senza necessità di recarsi in una filiale e senza documenti cartacei. Per aprire un conto con Revolut bastano solo pochi minuti ed è possibile configurarlo direttamente dal proprio telefono.

Il conto Revolut è disponibile nei piani Standard (gratuito), Plus (€2,90 al mese), Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese). Inoltre è stata recentemente lanciato anche in Italia il piano Ultra (45 € al mese) che include nell’abbonamento anche una serie di servizi luxury.

Il conto di Revolut permette di inviare e ricevere denaro in oltre 30 valute e consente di effettuare bonifici istantanei e gratuiti tra utenti Revolut, in tutto il mondo.

Revolut offre anche accesso a numerosi vantaggi esclusivi come un programma di cashback che permette di risparmiare sugli acquisti di moltissimi brand: basterà utilizzare la carta Revolut al checkout.

Inoltre, effettuando le prenotazioni per propri soggiorni tramite l’app, Revolut offre accesso a tariffe esclusive e ad un cashback istantaneo sulle prenotazioni di hotel e case vacanza in tutto il mondo.

Il conto di Revolt offre anche numerose funzionalità per una gestione più semplice del proprio denaro. Direttamente dall’app è possibile monitorare gli abbonamenti attivi, monitorare le spese e vedere dov’è possibile risparmiare. I pagamenti non aggiornati possono essere disabilitati in-app con un tocco. Inoltre, è possibile annullare i pagamenti fatti per errore.

Grazie alle statistiche e ai budget intelligenti di Revolut, è possibile tenere sotto controllo il proprio denaro, impostare budeget dispesa e notifiche per non superare i limiti impostati.

Il conto consente inoltre di dividere le spese di gruppo con facilità, sia che si tratti del conto del ristorante o del costo dell’affitto. Per dividere le spese basterà selezionare un pagamento, premere il pulsante “Dividi conto” e selezionare i contatti con cui si vuole dividere il conto in questione. È anche possibile modificare i singoli importi dovuti oppure premere semplicemente “Richiedi” per dividere il conto in parti uguali tra i contatti.

