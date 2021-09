Revolut lancia Soggiorni: cashback fino al 10% sui viaggi

Il raggio d'azione di Revolut continua a estendersi, ben al di là dei confini dettati dalla gestione dei conti e dai pagamenti: l'ennesima testimonianza giunge oggi con il lancio in Italia di Soggiorni, una funzionalità del tutto inedita che va ad arricchire l'offerta già in essere, permettendo di eseguire la prenotazione degli hotel direttamente attraverso l'applicazione e ottenendo in cambio un cashback fino al 10% sulla spesa.

Soggiorni è la novità di Revolut per l'Italia

È possibile scegliere tra una curata selezione di opzioni per l'alloggio distribuite in tutto il mondo, per ogni esigenza e a tariffe esclusive. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: B&B, appartamenti e suite di lusso. Si fa tutto dall'app di Revolut, senza dover perdere tempo prezioso destreggiandosi tra telefono e laptop per cercare i dettagli della propria carta ed eseguire il pagamento. Questo il commento di Marsel Nikaj, Head of Savings and Lifestyle di Revolut.

Mentre il mondo inizia con cautela ad aprirsi, sappiamo che in tanti cercano disperatamente di viaggiare ogni volta che possono, che sia Palermo o Maiorca. Abbiamo creato Soggiorni per consentire alle persone di trovare e prenotare facilmente la vacanza perfetta nella loro destinazione ideale. Dopo 18 mesi di infinite restrizioni e blocchi, vogliamo permettere alle persone di ottenere di più dal proprio denaro. Revolut sta diventando l'app ideale per i viaggi, proprio perché è in grado di offrire di più.

Già scelta da 16 milioni di clienti a livello globale, Revolut è definita dal suo stesso team come una delle app più attente alle esigenze di viaggiatori, nomadi digitali e più in generale da tutti coloro che necessitano di poter gestire le proprie finanze in movimento. Altre funzionalità a loro dedicate, che fanno parte dell'offerta, sono le carte di debito per pagamenti online, offline e contactless, il cambio valuta al tasso interbancario e i prelievi all'estero senza commissioni nascoste.

Chi rientra nella categoria dei frequent traveller può inoltre valutare l'upgrade a Premium e Metal, beneficiando così di un'assicurazione per gli spostamenti, una protezione per gli acquisti e molto altro ancora. La volontà dichiarata dell'azienda è quella introdurre nel tempo altri prodotti correlati ai viaggi: voli, noleggio auto ed esperienze.