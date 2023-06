Revolut: statistiche e strumenti di budget intelligenti

Con la sua vasta gamma di servizi e le e numerose funzionalità di risparmio, Revolut aiuta a gestire il denaro in modo semplice ed efficiente.

Revolut mette a disposizione un conto multi-valuta con IBAN italiano, carte di pagamento fiche e virtuali, e un’app con numerosi strumenti per organizzare al meglio le proprie finanze.

L’app di Revolut mette a disposizione analisi settimanali per avere sempre a portata di tap un quadro completo delle proprie abitudini di spesa, e numerosi strumenti di gestione del budget intelligenti che aiutano ridurre le spese eccessive.

Con Revolut è possibile impostare limiti di spesa mensili, creare budget personalizzati e persino creare salvadanai digitali per risparmiare in diversi modi. Per semplificare il risparmio, sono disponibili funzioni di arrotondamento delle spese – che aiutano a mettere da parte delle somme ad ogni acquisto che si fa – oppure è possibile impostare bonifici ricorrenti per automatizzare il risparmio. È anche possibile impostare dei salvadanai di gruppo, per raggiungere degli obiettivi insieme ad amici o familiari.

Revolut offre cinque tipi di abbonamento: Standard, Plus, Premium, Metal e Ultra. La versione Standard è gratuita e include una carta di pagamento virtuale in app. Gli abbonamenti Plus, Premium e Metal, invece, offrono vantaggi aggiuntivi, come carte di pagamento fisiche e tariffe esclusive per le prenotazioni di soggiorni tramite l’app.

Scegliendo gli abbonamenti Premium, Metal o Ultra si avrà anche accesso a un programma di cashback sugli acquisti effettuati con carta e un’assicurazione completa che include copertura medica e dentistica d’emergenza globale, assicurazione sugli sport invernali, assicurazione sui voli in ritardo e sul bagaglio. Inoltre si avrà accesso a promozioni esclusive che offrono accesso scontato o gratuito alle lounge aeroportuali di tutto il mondo.

L’app di Revolut è disponibile sia per iOS che Android, per provare Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi clicca qui.

