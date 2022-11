Revolut supera il milione di utenti in Italia, ecco perché

Revolut ha superato la soglia di un milione di utenti in Italia. La società di tecnologia finanziaria, che ha sede nel Regno Unito, offre ai propri clienti servizi bancari, cambio di valute e di criptovalute e pagamenti P2P.

La sua app negli ultimi mesi ha aumentato a dismisura la propria popolarità, grazie anche all’uso sempre più diffuso degli strumenti finanziari digitali.

In fondo, effettuare diverse operazioni tramite lo smartphone rappresenta una comodità a cui difficilmente si può rinunciare in quanto fa risparmiare moltissimo tempo.

L’app consente di effettuare spese e prelievi bancomat in 120 valute e di inviare soldi in 29 valute. Inoltre gli utenti possono accedere a un vasto portafoglio di criptovalute.

Più di un milione di utenti in Italia, ecco il motivo

Aver superato la soglia di un milione di utenti in Italia è sicuramente un moto di orgoglio per Revolut. Tale boom si spiega perché non sono previste commissioni per quasi tutti i suoi servizi.

Inoltre i tassi di cambio interbancari per il cambio valute vengono usati nei giorni feriali e viene applicato un markup che va dallo 0,5 al 1,5% durante il weekend.

Revolut conta più di 25 milioni di clienti in tutto il mondo. In Italia, nell’ultimo triennio questo numero è cresciuto del 900%, di cui il 60% negli ultimi 6 mesi.

Un altro motivo che ha spinto moltissimi utenti a scaricare l’app di Revolut è l’offerta sul profilo Premium, che per tre mesi è gratuito. Per farlo, basta accedere in questa pagina.

Da diversi mesi è stata integrata nell’app la funzione pagoPA, rendendo in questo modo più semplice pagare tasse e bollette senza pagare commissioni.

Le funzionalità presenti sono più di 70, tra cui un conto corrente, una carta di pagamento virtuale, conti per bambini, donazioni, salvadanai e premi. In più si può impostare un budget di spesa mensile.

Infine, oltre alla possibilità di effettuare bonifici istantanei, Revolut offre “Soggiorni”, servizio che consente di prenotare case vacanze o hotel ottenendo il 10% di cashback.

