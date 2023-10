Revolut ti regala 3 mesi Premium: ecco come averli!

Revolut è un conto corrente molto flessibile, che permette di inviare o ricevere denaro facilmente, anche verso o da utenti di altri paesi, includendo funzionalità per la gestione del conto, degli addebiti e altro.

Iscrivendovi adesso, potete ricevere 3 mesi Premium gratuiti e provare tutti i vantaggi. Per farlo, vi basta inserire il numero nel campo che trovate al centro della pagina web ufficiale, per ricevere un link da cui scaricare l’app, creare un account in pochi passaggi ed eseguire l’aggiornamento a Premium.

Revolut: spendi, invia e risparmia facilmente

Revolut semplifica la gestione quotidiana del denaro. Permette di inviare e ricevere facilmente pagamenti con un solo tocco in più di 160 paesi, oltre a dividere le spese per qualsiasi cosa. L’area privata vi da il controllo su tutto, inclusi gli abbonamenti con addebito diretto sul vostro conto: sospendete l’autorizzazione quando volete. Ottenete inoltre sconti esclusivi e offerte, per risparmiare su tutti gli acquisti.

I vantaggi riguardano anche le vacanze, con un cashback del 10% sulla prenotazione di hotel in tutto il mondo. Se vi trovate all’estero, potete spendere nella valuta locale al tasso di cambio reale, oltre a poter avere accesso a tutti i salotti aeroportuali con dei pass dedicati.

Con Revolut, siete protetti grazie a una sicurezza di classe end-to-end. La carta è interamente gestibile dall’app, con limiti di spesa e prelievo presso gli ATM e la possibilità di sospenderla temporaneamente, quando non viene utilizzata. Il conto viene anche supervisionato per rilevare possibili transazioni non autorizzate, richiedendo una verifica aggiuntiva per accertare che sia il proprietario ad averle fatte. Tutte le carte sono compatibili con i portafogli digitali Google Pay ed Apple Pay

Iscrivetevi adesso e provate voi stessi tutti i vantaggi. Una volta terminato il periodo gratuito di prova, il costo mensile dell’abbonamento verrà rinnovato in automatico, ma è possibile cancellarlo prima della scadenza.

