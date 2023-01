Revolut, token nativo in arrivo e 3 mesi gratis di Premium

Punto di riferimento nel settore delle carte di pagamento e dei conti, Revolut si sta preparando al lancio del suo token nativo chiamato RevCoin.

Revolut è una delle aziende fintech più importanti del Vecchio Continente, che conta più di 25 milioni di utenti in tutto il mondo e ha una valutazione di 33 miliardi di dollari.

Tutto ciò grazie alla gamma di soluzioni completa offerta, con quattro piani diversi messi a disposizione degli utenti in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Token nativo e gratis per 3 mesi il conto Premium

Stando alle ultime indiscrezioni, Revolut consentirà ai propri utenti di ricevere un rimborso sui loro acquisti con la carta sotto forma del token nativo.

L’azienda fintech entrò nel mondo delle criptovalute nel dicembre 2017, consentendo agli utenti l’acquisto, la vendita e lo scambio di 25 crypto molto prima di ogni altra banca.

Col passare del tempo, aggiunse altre offerte crypto, come Cardano e Filecoin nell’aprile 2021 e Dogecoin nel giugno dello stesso anno.

Ancora non è stata annunciata una data precisa in cui avverrà il lancio della moneta digitale. Con tutta probabilità, visto l’attuale mercato ribassista e volatile, Revolut vuole aspettare che arrivino i tempi giusti per lanciare l’operazione.

Intanto, per i nuovi utenti, continua la promo 3 mesi gratis di Revolut Premium, la soluzione più completa offerta dalla fintech.

Il costo mensile del conto è di 7,99 euro, ma grazie alla promo registrandosi in questa pagina si potrà provare senza obblighi di permanenza il conto Premium.

I vantaggi di questo conto sono:

carta personalizzabile abbinata al conto;

abbinata al conto; prelievi in contanti senza commissioni fino a 400 euro al mese ;

; pagamenti online e nei negozi senza commissioni.

Revolut Premium è soprattutto un’ottima soluzione quando si utilizza a livello internazionale. Gli utenti, infatti, possono richiedere il cambio valuta senza pagare commissioni e ottenere il cashback del 5% sulle prenotazioni tramite il servizio Soggiorni.

Altri sono i vantaggi di Revolut Premium. Per provarli gratuitamente, basta accedere QUI, inserire il numero di telefono e registrarsi.

