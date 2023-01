Revolut Ultra: 5% di cashback e lounge gratuite

Il debutto ufficiale è fissato per la primavera 2023, ma fin da subito è possibile iscriversi alla lista d’attesa, così da esser certi di poterlo provare non appena possibile: il nuovo piano di abbonamento Revolut Ultra va oltre quanto già offerto da Plus, Premium e Metal. Come riportato nel comunicato giunto in redazione, si rivolge a un segmento di consumatori in costante crescita, formato da persone interessate a uno stile di vita di lusso più funzionale .

Aperta la lista d’attesa per Revolut Ultra

Chi entra a far parte della waitlist per poi iscriversi entro una settimana dalla ricezione dell’invito avrà la possibilità di sbloccare il 5% di cashback sugli acquisti effettuati nel primo mese con carte fisiche e virtuali (fino al raggiungimento del prezzo mensile del piano). Queste le parole di Tara Massoudi, General Manager Premium Products.

Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti stiamo lanciando un abbonamento che offre la massima scelta e flessibilità nella gestione delle finanze. Non esiste un’offerta simile a quella che stiamo per lanciare in Europa e nessun altro player può vantare al momento un prodotto del genere. Abbiamo adottato un approccio originale per offrire una carta e un piano di abbonamento unici alle persone che amano viaggi ed esperienze di vita di alto livello.

Sono inoltre previste collaborazioni con brand al fine di soddisfare varie esigenze in termini di benessere e lifestyle. A questo si aggiungono commissioni ridotte sui prodotti di investimento e l’accesso gratuito alle lounge in oltre 1.200 aeroporti. Altri privilegi e vantaggi saranno annunciati a breve. Prosegue Massoudi.

Con già 25 milioni di clienti nel mondo, Revolut sta per lanciare il nuovo piano di abbonamento luxury in Europa. Il consiglio per gli interessati è di iscriversi alla lista d’attesa per effettuare l’accesso a Ultra non appena disponibile e iniziare subito a beneficiare dei suoi vantaggi, a partire dal cashback.

