Revolut: un'unica app per tutto ciò che riguarda i viaggi

Revolut offre un conto multi-valuta che si gestisce in modo completamente digitale tramite app.

Disponibile nelle versioni Standard gratuita, Plus (€2,90 al mese), Premium (7,99 € al mese), Metal (13,99 € al mese), Ultra (45 € al mese), questo conto permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e accedere a numerosi vantaggi dedicati a chi viaggia, come un programma di cashback sulle prenotazioni degli alloggi e tariffe scontate per le lounge aeroportuali in tutto il mondo.

La versione standard di Revolut include una carta di pagamento virtuale disponibile in app, mentre i profili a pagamento includono anche una carta fisica.

Le carte di Revolut operano su circuito Mastercard e consentono di pagare online e nei negozi di tutto il mondo in oltre 150 valute, senza commissioni nascoste.

Il programma di cashback offerto da Revolut permette di ottenere fino al 10% di rimborso sulle prenotazioni di alloggi in tutto il mondo e di accedere a tariffe esclusive prenotando hotel o case vacanze tramite l’app. Inoltre, Revolut consente anche di scegliere un’opzione di pagamento direttamente all’arrivo in struttura.

Per i clienti Premium e Metal, Revolut mette anche a disposizione la funzionalità SmartDelay che consente di ottenere pass gratuiti per le lounge aeroportuali in caso di voli con oltre un’ora di ritardo. Basterà inserire i dettagli del suo volo nell’app e Revolut terrà traccia dell’orario di arrivo del volo.

I clienti Premium ricevono un pass per lounge per se stessi e uno per un compagno di viaggio. I clienti Metal ricevono un pass per lounge per se stessi e fino a tre pass per lounge per i compagni di viaggio.

I profili Premium, Metal offrono anche accesso a tariffe scontate in oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo e includono una copertura medica e dentistica d’emergenza a livello globale e una copertura in caso di bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo.

