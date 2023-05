Revolut, viaggi facili con la tua app multifunzione: scopri di più

Chiunque viaggi spesso, in Italia e all’estero, sa bene quanto sia importante quanto sia importante organizzarsi a dovere.

Senza uno spazio elevato a disposizione è bene scegliere con attenzione cosa portare con sé e a cosa rinunciare. In questo senso, una carta prepagata e relativa applicazione su smartphone possono fare davvero la differenza.

Se uno strumento di pagamento accettato all’estero può essere quasi indispensabile, esistono alcune piattaforme in grado di offrire qualcosa in più.

Gestione del tasso cambio, eventuali assicurazioni e altre funzionalità, infatti, possono rendere un viaggio molto più facile da affrontare, limitando lo stress dei trasferimenti e permettendo un’esperienza più rilassante.

Con la tua carta Revolut viaggi senza ansia e stress: ecco i grandi vantaggi

In questo contesto, Revolut rappresenta una delle migliori scelte possibili. Stiamo parlando di una delle carte prepagate più famose e apprezzate al mondo che offre svariati vantaggi a qualunque tipo di utente.

Nello specifico, la formula Revolut Premium, offre alcune soluzioni esclusive in ottica viaggi e vacanze.

Tra i tanti vantaggi proposti dalla piattaforma, vi è la possibilità di effettuare cambio valuta senza costi nascosti, nella più totale trasparenza.

Inoltre, è possibile creare un account specifico per una valuta, attraverso pochi tap sul display dello smartphone. Le opzioni per prenotare B&B, hotel, residence e quant’altro direttamente dall’app, rendono Revolut ancora più interessante per chi viaggia di frequente.

Un cashback sugli acquisti che può raggiungere fino al 10%, rappresenta un altro vantaggio (non per forza legato a viaggi e vacanze).

A rendere particolarmente interessante la formula Premium, poi, vi è il fatto che è possibile provare il servizio, per ben 3 mesi, a titolo completamente gratuito.

Un vantaggio non da poco, che permette di provare con mano tutte le potenzialità di questa piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.