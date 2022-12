Revolut vuole diventare una super app

Revolut ha un sogno nel cassetto: diventare una super app. La società fintech, nata nel 2015 e che in breve tempo ha raggiungo lo status di unicorno, adatta un sistema di digital banking con servizi finanziari di ultima generazione e un’app per dispositivi mobili.

Cosa intende Revolut con applicazione super? Un mezzo digitale che consente agli utenti la gestione completa della propria vita: gestione del denaro, pagamenti di ogni tipo, metodi di risparmio e tanto altro.

In Italia gli utenti di Revolut sono più di un milione, mentre in tutto il mondo hanno superato quota 25 milioni. Cifre da capogiro per una fintech nata soltanto sette anni fa come piattaforma digitale per cambiare valute senza pagare commissioni.

Quest’anno Revolut hai investito nel nostro Paese 5 milioni di euro in quanto lo ritiene un mercato fondamentale per le proprie strategie. Il prossimo anno gli investimenti saranno anche maggiori.

Diventare una super app: ecco come

Revolut, per diventare una super app, ha iniziato a lavorare su diverse nuove funzionalità con l’intento che ogni aspetto che riguarda il denaro sia interno alla piattaforma.

L’intento è di rendere il prodotto maggiormente localizzato, ossia renderlo utile agli utenti italiani in modo più specifico.

Questo lavoro è già iniziato a febbraio, quando nella piattaforma è stato introdotto il metodo di pagamento PagoPA, che consente di pagare bollettini senza commissioni.

Un altro obiettivo molto importante è quello di trasformare i pagamenti peer to peer in qualcosa di ancora più performante e immediato.

Ci sono anche obiettivi indirizzati verso le funzionalità vault che riguardano il risparmio personalizzato.

Se attivato, tutto ciò che il cliente pagherà verrà arrotondato in modo automatico, con la differenza che viene messa da parte.

Insomma, i progetti di Revolut per il futuro prossimo sono veramente ambiziosi. Ecco perché sarebbe opportuno aprire un conto accedendo in questa pagina.

La procedura è abbastanza semplice, è gratuita e inserendo il numero di cellulare l’utente potrà passare a Revolut Premium ottenendo in cambio 3 mesi gratuiti.

