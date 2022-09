Ricariche telefoniche: come farle gratis con un conto online

Ricaricare il proprio credito telefonico è una necessità per chiunque. In tal senso, esistono diverse opzioni e non è necessario per forza rivolgersi al più vicino negozio relativo all’operatore.

Anche se molti servizi propongono app che offrono la possibilità di caricare un numero, spesso questi non sono così intuitivi per chi non ha dimestichezza con lo smartphone.

Di fatto, avere a disposizione un conto corrente online che permette con pochi e semplici gesti di effettuare ricariche telefoniche, può essere un vantaggio da non sottovalutare.

Ma quali sono le piattaforme che offrono questo tipo di servizio? SelfyConto, servizio di Banca Mediolanum, offre questa opportunità. Nonostante ciò, limitare questo conto online a questa operazione è a dir poco riduttivo.

Ricariche telefoniche e conti online: quale piattaforma scegliere

Così come per le ricariche telefoniche, è possibile anche effettuare anche altre operazioni gratuite come effettuare bonifici e addebiti delle utenze.

Il tutto avviene attraverso un’app semplice da padroneggiare, con un’interfaccia intuitiva anche per gli utenti meno smaliziati. L’app mobile, inoltre, consente di chiedere prestiti (da 2.000 a 15.000 euro) con pochi e semplici tocchi sullo schermo dello smartphone.

SelfyConto include anche una carta di debito gratuita, che ha il vantaggio di permettere prelievi da ATM in zona euro a costo zero.

Altri vantaggi come una polizza sulla vita e una formula assicurativa per gli animali domestici rappresentano ulteriori vantaggi da non sottovalutare.

A rendere ancora più appetibile SelfyConto è il canone zero per gli under 30 mentre, per chi ha già superato tale età, è comunque possibile utilizzare il conto online e la carta di debito gratis per il primo anno.

