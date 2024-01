Ricchezze inaspettate: le 3 criptovalute più sconosciute del 2024

Polkadot (DOT) è in procinto di portare enormi guadagni ai suoi investitori nel 2024 grazie a sviluppi entusiasmanti. Anche Bitcoin Cash (BCH) dovrebbe continuare a salire in cima alla classifica il prossimo anno. Nel frattempo, Rebel Satoshi (RBLZ), una nuova meme coin, è diventata la preferita dagli investitori con guadagni previsti del 150%.

Esaminiamo le previsioni su DOT, BCH e $RBLZ per trovare la migliore criptovaluta in cui investire nel 2024!

Gli esperti prevedono un aumento del 71,9% per DOT nel 2024

Il 2023 è iniziato con l’apertura di Polkadot a 4,3132$. Sebbene il prezzo di apertura del 1° gennaio 2023 non fosse vicino al massimo storico di DOT, il valore della criptovaluta è aumentato da allora. Nel corso del 2023, il token nativo di Polkadot ha guadagnato il 106,3% del valore.

Ora, le previsioni sul prezzo di Polkadot indicano che DOT potrebbe guadagnare il 71,9% entro la fine del 2024. Se il mercato diventa rialzista, Polkadot potrebbe raggiungere 15,30$ per DOT nel 2024.

Nonostante ciò, il prezzo dei token nativi di Polkadot può essere influenzato anche da tendenze ribassiste. In questo caso, DOT sarà a 12,51$ entro la fine del 2024.

Se vuoi investire in DOT, è fondamentale considerare tutti i fattori che possono influenzare il valore di Polkadot nel 2024.

BCH potrebbe guadagnare il 60,8% nel 2024, dicono gli analisti

Bitcoin Cash ha raggiunto il suo massimo storico di 4.355,62$ sei anni fa, nel 2017. Da allora, Bitcoin Cash ha avuto difficoltà a raggiungere il suo picco precedente. Il 2023 è iniziato con BCH scambiato a 97,07 $. Nel frattempo, Bitcoin Cash ha guadagnato il 185% del valore finora nel 2023.

Le previsioni sul prezzo di Bitcoin Cash indicano che BCH potrebbe guadagnare il 60,8% entro la fine del 2024. Se il mercato diventa rialzista, BCH raggiungerà 445,16 $ nel dicembre 2024.

Nonostante ciò, il prezzo di Bitcoin Cash sarà influenzato negativamente se il mercato diventa ribassista. In tal caso, BCH sarà a 361,13 $ entro la fine del 2024.

Investire in Bitcoin Cash potrebbe essere una buona idea, ma assicurati di fare delle ricerche prima di scommettere su BCH.

Si prevede che $RBLZ offrirà un profitto del 150% nel 2024

Rebel Satoshi, la migliore ICO del 2023, è in procinto di portare enormi profitti ai suoi investitori nel 2024. Attualmente, Rebel Satoshi si trova nel citizens round 3, dove ha già raccolto 1.000.000 di dollari dopo aver venduto il 100% di tutti i token.

$RBLZ, il token nativo di Rebel Satoshi, ha attualmente un prezzo di 0,025$ nel Citizens Round 3. Le fasi precedenti della prevendita di $RBLZ sono state esaurite in pochi giorni, a dimostrazione dell’elevata domanda di Rebel Satoshi.

Rebel Satoshi ha fissato il lancio a febbraio 2024. Una volta che Rebel Satoshi sarà stata lanciata su DEX, si prevede che $RBLZ supererà i 0,025 $, con un ritorno del 150% sull’investimento per i primi investitori.

Inoltre, gli investitori di $RBLZ potranno usufruire di vantaggi esclusivi. Chi investe in $RBLZ avrà anche l’opportunità di contribuire direttamente all’ecosistema Rebel Satoshi.

Ora puoi scegliere tra Bitcoin e 50 migliori altcoin per partecipare alla prevendita di $RBLZ con la criptovaluta che preferisci!

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.