Ricevi il 100% di cashback su Netflix o Spotify

Le criptovalute sono ormai una realtà concreta delle finanza e, proprio per questo motivo, avere sempre a disposizione una carta di debito ricaricabile che le supporta è un vantaggio considerevole.

In questo contesto, Crypto.com Visa si dimostra un servizio all’avanguardia. Questa carta infatti offre l’opportunità di pagare beni e servizi tanto in euro, quanto sfruttando le criptovalute presenti sul proprio wallet.

Questo servizio si basa su un’app, disponibile sia su Android che iOS, in grado di offrire l’opportunità di investire nel contesto delle crypto. L’alto livello di sicurezza, le svariate funzioni proposte ai clienti, sono solo alcuni vantaggi legati a Crytpo.com e alla relativa carta.

Recentemente infatti, la piattaforma a deciso di proporre un’ offerta imperdibile, che farà senza ombra di dubbio la felicità degli utenti Netflix e Spotify.

Crypto.com Visa: tutti i vantaggi di una carta rivoluzionaria

Se di per sé la carta offre un servizio già utile, con la sua carta va ben oltre.

I vantaggi offerti in tal senso sono molteplici, come nessuna commissione sulle operazioni all’estero, l’accesso illimitato e gratuito alle lounge aeroportuali LoungeKey e sconti del 10% sulle prenotazioni tramite Expedia e Aribnb.

Anche chi non viaggia però, può trovare in Crypto.com Visa un servizio in grado di offrire vantaggi concreti.

Per esempio, si parla dello sconto, tramite cashback del 100%, sull’abbonamento standard Spotify o sulla sottoscrizione base di Netflix. In questo modo è possibile ottenere un rimborso in token CRO, la valuta digitale alla base di Crypto.com.

Non solo: va infine considerato come aprire un conto su Crypto.com sia gratuito così come è possibile anche ordinare Crypto.com Visa gratuitamente. Non solo, al momento dell’iscrizione è possibile ottenere token CRO per un valore corrispondente a 25 dollari americani.

Un’opportunità interessante sia per chi ha già dimestichezza con le criptovalute e vuole arricchire i propri strumenti, sia per chi vuole ottenere una carta di debito con condizioni più che vantaggiose.

