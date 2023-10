Ricevi 25€ di benvenuto con Hype Premium! Apri ora il conto

Hype Premium è il conto corrente più completo che Hype ha da offrire, con servizi assicurativi inclusi, carta di debito internazionale World Elite MasterCard, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo e molto altro.

Con la nuova promozione, ottenete un bonus di benvenuto di 25€, inserendo il codice YOU in fase di apertura del conto.

Hype Premium: i dettagli del conto

Hype Premium è un conto corrente con canone mensile di 9,90€. Può essere ricaricato senza limiti tramite altre carte, oltre a consentire prelievi gratuiti in tutto il mondo e in qualsiasi valuta, senza costi. È anche possibile emettere bonifici istantanei gratis e il pagamento dei bollettini non ha alcuna commissione.

La carta di debito World Elite MasterCard offre servizi esclusivi, come Fast Track all’aeroporto, per accedere rapidamente ai controlli di sicurezza, accesso a oltre 1100 salotti e assistenza Concierge sempre disponibile per qualsiasi tipologia di richiesta. Non manca un’assicurazione viaggi, che fornisce copertura economica sui voli cancellati o in ritardo, bagagli persi e spese mediche. Con la polizza acquisti potete chiedere il rimborso in caso di furto o danneggiamento dei beni acquistati.

Con Hype Premium ricevete del cashback su ogni vostro acquisto e risparmiate anche il 15% sull’assicurazione della vostra auto. Tutto è controllabile dall’app, che permette anche di aggregare conti di altre banche, grazie al supporto per la banca multicanale. La sezione risparmi mette a disposizione dei pratici strumenti per mettere da parte delle somme, da destinare a obiettivi o altri acquisti. L’invio di denaro con altri contatti che usano Hype è gratis e immediato, basterà selezionare una persona e immettere la cifra da inviare!

La registrazione avviene i pochi minuti, basta cliccare su “Registrati a Premium” nella pagina ufficiale del prodotto e seguire i passaggi indicati, fornendo i documenti richiesti. Inserite il codice promozionale indicato sopra per ottenere un bonus di 25€ e finalizzate l’operazione, per avere il conto attivo e la carta a casa vostra in pochi giorni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi