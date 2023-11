Ricevi un buono Amazon da 500€ con ING Conto Corrente Arancio

ING Conto Corrente Arancio offre canone gratuito e prelievi senza commissioni per 12 mesi se, durante l’apertura, sottoscrivete il modulo Zero Vincoli. Il conto si richiede direttamente online e permette di effettuare tutte le operazioni bancarie classiche gratuitamente. Può essere abbinato a una carta di debito, di credito e anche una prepagata per gli acquisti e, invitando altri amici ad aprirlo, potete anche vincere un buono regalo da 500€ da spendere su Amazon.

ING Conto Corrente Arancio: tutti i vantaggi

ING Conto Corrente Arancio permette di avere canone zero e operazioni bancarie ordinarie, come Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, completamente gratuite. I prelievi hanno una commissione di 0,95€ presso gli ATM europei. Sottoscrivendo il modulo Zero Vincoli tuttavia, è possibile avere prelievi senza commissioni, ma con un canone gratuito per i primi 12 mesi. Terminato il periodo, il canone passa a 2€ al mese, ma è azzerabile se accreditate stipendio, pensione o qualsiasi entrata di almeno 1000€. Oltre a ciò, il modulo vi permette di avere anche un libretto di assegni all’anno.

Potete scegliere se abbinare una carta di debito con canone azzerabile, una carta di credito MasterCard Gold con piano Pagoflex attivo, 500€ di spesa mensile e canone azzerabile, oppure una carta prepagata per effettuare acquisti in totale sicurezza. Tutte e tre le carte supportano la tecnologia contactless, mentre le carta di debito e di credito sono anche compatibili con i portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay, per pagare velocemente con smartphone o smartwatch presso i negozi fisici, senza l’uso della carta.

Con ING Conto Corrente Arancio vincete inoltre un buono di 500€ da spendere su Amazon. Vi basta invitare fino a 10 amici attraverso il codice promozionale che otterrete una volta attivato il conto.

Per richiedere l’apertura, fate clic su “Apri Conto Corrente Arancio” seguendo tutti i passaggi indicati nella procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.