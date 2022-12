Richiedere un prestito a SelfyConto si può con SelfyCredit Instant

Richiedere un prestito a SelfyConto è possibile? Chi ha dubbi in merito, deve leggere assolutamente questo articolo.

Per chi non lo sapesse, SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, pensato per coloro che vogliono gestire il proprio denaro in modo sicuro e comodo tramite lo smartphone.

Non è un conto limitato, poiché offre tutti gli stessi servizi di una tradizionale banca, tra cui il canone a 0 euro per il primo anno, che per gli under 30 resterà tale fino al compimento dei 30 anni.

Aprendo SelfyConto in questa pagina, si otterrà una carta di debito e si potrà richiedere la carta di credito.

SelfyConto non applica commissioni sui bonifici nazionali ed europei, sui prelievi nell’Eurozona e per la domiciliazione del pagamento delle utenze. Inoltre, aprendo SelfyConto si può avere un Buono Regalo Amazon da 200 euro.

L’IBAN del conto corrente è italiano, il circuito della carta di credito e debito è VISA, il canone mensile dopo il primo anno gratuito è pari a 3,75 euro al mese e l’imposta di bollo da pagare annualmente è pari a 34,20 euro. È presente anche la funzione cashback.

Come richiedere un prestito con SelfyConto

Richiedere un prestito a SelfyConto è facile grazie alla funzionalità SelfyCredit Instant. Il prestito può essere richiesto, ad esempio, per acquistare una nuova auto, una moto, un elettrodomestico di ultima generazione oppure l’ultimo modello di PC.

SelfyCredit Instant è il prestito personale che è stato pensato per soddisfare in modo rapido le esigenze dei clienti della banca.

In effetti, la somma richiesta viene erogata in tempo reale, richiedendola accedendo QUI oppure attraverso l’app Mediolanum.

Quanto denaro è possibile richiedere? Dai 2.500 ai 20.000 euro, con cinque fasce di importo (2.500 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro e 20.000 euro).

Sul prestito vengono applicate percentuali d’interesse del 6,75% (TAN fisso) e del 6,78% (TAEG massimo). L’imposta di bollo e le spese di istruttoria sono gratuite.

