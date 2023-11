Richiedi adesso Amex Carta Oro e risparmia 200€

Amex Carta Oro è una carta di credito che offre sicurezza, flessibilità e vantaggi esclusivi ai titolari, grazie agli sconti sugli acquisti, le assicurazioni e tanto altro. Se richiesta entro il 16 gennaio 2024, vi regala anche 200€ di sconto sui vostri acquisti, effettuando una spesa di almeno 2000€ nei 12 mesi successivi all’attivazione.

Tutti i vantaggi di Amex Carta Oro

Amex Carta Oro è una carta di credito con rimborso sia a saldo che a rate. Questo significa che potete scegliere se pagare il totale delle spese ogni mese o dilazionarle nel tempo, in base alle vostre esigenze. Il tasso di interesse applicato è del 14% annuo e il TAEG è del 24,19%. La linea di credito personalizzata può arrivare fino a 15.000€, a seconda del vostro profilo finanziario.

La Carta Oro ha un canone annuale di 240€, ma il primo anno è gratuito se la carta è richiesta online. I vantaggi della carta non si fermano ovviamente qui. Potete infatti accedere a un mondo di esperienze e servizi esclusivi, sia in Italia che all’estero, tra cui:

–Priority Pass: la carta vi offre l’iscrizione gratuita di livello standard al programma che vi permette di accedere a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo. Avrete nello specifico due ingressi gratuiti ogni anno, sia per voi che per un accompagnatore.

– The Hotel Collection: prenotando tramite American Express presso una struttura partecipante al programma, avrete diritto a un credito fino a 100$ da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel, come spa, ristorante, bar e molto altro. Inoltre, potrete beneficiare di un aggiornamento gratuito della camera al check-in, su disponibilità.

– Noleggi Auto: la carta vi offre sconti e vantaggi esclusivi con le principali compagnie di noleggio auto, come Hertz e Avis.

– Vivaticket: sconto annuale di 50€ sull’acquisto di biglietti per concerti, spettacoli, eventi sportivi e culturali.

– Voucher viaggi: 50€ da utilizzare ogni anno direttamente sul sito di American Express, dove potrete trovare le migliori offerte per prenotare hotel per le vostre vacanze.

– Assicurazione World Travel Assist: una copertura fino a 3000€ per spese mediche quando siete all’estero.

Amex Carta Oro protegge i vostri acquisti con una tutela di 90 giorni e fino a 2600€ in caso di furto o danneggiamento del bene. Se avete perso la carta o in caso di uso illecito, American Express la sostituisce senza costi aggiuntivi. L’assistenza clienti è infine sempre raggiungibile, per tutte le ore e tutti i giorni dell’anno.

