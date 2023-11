Richiedi Carta Oro e ottieni 400 euro di sconto sui tuoi acquisti

Carta Oro American Express è una carta di credito che offre una serie di vantaggi, soprattutto per gli utenti che la sfruttano per i viaggi in Italia e all’estero. Tra questi vi sono l’iscrizione al programma Priority Pass, che offre 2 ingressi gratuiti alle lounge aeroportuali di tutto il mondo e la possibilità di accumulare punti Membership Rewards per ogni euro speso, che possono essere convertiti in premi come viaggi, voli, soggiorni in hotel, gift card e molto altro. Attualmente, Carta Oro American Express offre una promozione esclusiva che offre 400 euro di sconto sui tuoi acquisti. Per approfittare della promozione, è necessario richiedere la carta entro il 23 novembre 2023 e spendere almeno 8.000 euro entro 12 mesi dall’emissione della carta.

Carta Oro: gli altri vantaggi di American Express

Oltre ai vantaggi già citati, Carta Oro American Express offre anche una serie di altri benefici, come ad esempio dei voucher viaggio da 50 euro per noleggiare auto o prenotare voli e hotel sul sito di American Express. Inoltre, puoi anche ottenere uno buono da 50 euro su Vivaticket, per partecipare ai tuoi eventi preferiti. Dalla sezione Hotel Collection del sito americanexpress.it/viaggi puoi anche ottenere un credito fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera che intendi prenotare. La carta offre una serie di assicurazioni viaggio, con una copertura fino a 3000 euro per le spese mediche. Inoltre, in caso di furto o danneggiamento di un bene acquistato con Carta Oro, potrai ottenere una copertura per 90 giorni e fino a 2600 euro.

La carta è gratuita per il primo anno, ma dal secondo il canone sarà pari a 20 euro al mese. American Express offre anche flessibilità di pagamento, scegliendo se pagare a saldo o a rate. Infine, potrai contare sull’assistenza 24/7 in caso di necessità. Attiva la carta American Express online. Ti basteranno soltanto un documento di identità, il tuo codice fiscale e alcune informazioni bancarie (IBAN, nome della banca e anno di apertura del conto).

