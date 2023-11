Richiedi ora Amex Carta Oro e ottieni uno sconto di 400€

Amex Carta Oro è una delle carte di credito più avvantaggiate di American Express, con cui è possibile avere sconti, assicurazioni e molto altro su acquisti di molte tipologie di prodotti, inclusi i biglietti per i concerti, i voucher viaggi e molto altro.

Richiedendone l’apertura entro il 23 novembre 2023, è possibile ottenere uno sconto di 400€ effettuando una spesa di almeno 8000€ nei successivi 12 mesi all’attivazione.

Amex Carta Oro: tutti i vantaggi

Amex Carta Oro ha un canone gratis per il primo anno, che successivamente passa a 20€ al mese. Di seguito le caratteristiche principali del prodotto:

TAN/TAEG del 14%/24,19%

Linea di credito personalizzata fino a 15.000€

Pagamento flessibile: possibilità di scegliere se pagare con saldo o a rate

Programma Club Membership Rewards per sconti o premi

Amex Carta Oro è la carta ideale se viaggiate spesso o frequentate eventi, come i concerti. Offre infatti fino a 50€ di sconti per i biglietti acquistati su Vivaticket e sui voucher viaggi per prenotare hotel, voli o noleggiare auto presso la sezione del sito di American Express. È possibile inoltre beneficiare di 149€ per il Priority Pass, che fornisce due ingressi gratuiti annuali presso oltre 1200 salotti VIP di tutto il mondo.

L’assicurazione World Travel Assist fornisce una copertura fino a 3000€ per spese mediche all’estero. Se noleggiate un’auto presso i partner, come Avis o Hertz, potrete ottenere sconti esclusivi. mentre con Amex Offers ricevete sconti e offerte direttamente da American Express, da poter usare senza codici o voucher. The Hotel Collection mette infine a disposizione fino a 100$ per aggiornare la propria camera hotel a uno standard migliore, in base alla disponiblità.

Carta Oro garantisce sempre il massimo della sicurezza, sia sugli acquisti che sull’utilizzo della carta. La protezione antifrode garantisce una sostituzione gratuita in caso di uso illecito, furto o smarrimento, mentre la protezione sugli acquisti vi tutela fino a 90 giorni e fino a 2600€ in caso di furto o danneggiamento del bene.

