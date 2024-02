Richiedi ora SelfyConto e ottieni un deposito fino al 5%

Svincola i tuoi soldi quando vuoi e risparmia al massimo con SelfyConto! Un conto corrente con cuoi puoi avere un tasso di interesse fino al 5% e tanti altri vantaggi, come operazioni bancarie di base gratuite, prelievi senza commissioni e tanto altro. Richiedilo adesso direttamente online, senza fare code in filiale o attendere al telefono, per ottenere anche un canone gratis per il primo anno e fino al compimento dei 30° se sei un under 30!

SelfyConto: il conto con un deposito vantaggioso

SelfyConto ha un canone di 3,75€ al mese quando scadono i termini del canone gratuito. È possibile comunque azzerarlo se si sottoscrivono dei prodotti finanziari di Mediolanum. Una volta aperto, sarà possibile beneficiare di un interesse del 5% per le somme vincolate fino a 6 mesi. Poiché gli interessi vengono accreditati sulle somme giornaliere, puoi svincolare i tuoi soldi quando vuoi senza perdere nessun centesimo degli interessi accumulati!

Puoi amministrarlo facilmente sia da app, da smartphone Android e iOS, che da PC tramite homebanking web. L’app permette di monitorare il saldo, visualizzare tutte le transazioni e ricevere notifiche in tempo reale su tutti i movimenti. Oltre a ricevere notifiche in tempo reale per tutte le transazioni, potrai regolare in ogni momento i massimali di spesa e prelievo presso gli ATM, nonché sospendere la carta e riattivarla quando vuoi.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, SelfyConto offre una carta di debito gratuita con un’assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito con un canone annuo di 12€ e una carta prepagata ricaricabile direttamente dal conto. Tutte e tre le opzioni fanno uso del circuito di pagamento MasterCard.

Oltre a prelievi gratuiti presso gli ATM di tutta europa, le operazioni bancarie di base, tra cui bonifici, addebiti, utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono completamente senza commissioni.

In sintesi, SelfyConto è un’opportunità interessante per chi cerca un conto corrente vantaggioso e facilmente gestibile da smartphone. Con la sua combinazione di tassi di interesse competitivi, accessibilità mobile e una vasta gamma di opzioni di pagamento, è sicuramente un’occasione che non puoi lasciarti scappare! Richiedilo ora e ottieni il massimo con il 5% di interesse!

