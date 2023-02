Richiedi PAYBACK American Express e ricevi buoni sconto fino a 50€

Vuoi trasformare ogni acquisto in un’occasione per premiarti? Scegli American Express e unisciti al suo esclusivo programma di fedeltà multipartner, PAYBACK. Con PAYBACK, ogni acquisto che effettui con la tua carta di credito ti permette di accumulare punti e riscattare vantaggi e ricompense, tra cui buoni sconto dal valore sorprendente. Scegli tra un’ampia selezione di premi, soddisfa i tuoi desideri e risparmia sugli acquisti che fai ogni giorno.

Approfitta della promo flash: richiedi Carta di Credito PAYBACK American Express entro il 28 febbraio, se diventi titolare ricevi fino a 10 mila punti extra. Potrai usare questi punti per richiedere buoni sconto in cassa fino a 50 euro in Carrefour, Esso, GrandVision, Bricofer, Mondadori Store e 101CAFFÈ.

Come ottenere 10 mila punti extra

Per accedere alla promozione e ricevere buoni fino a 50 euro per la tua spesa, tutto quello che devi fare è diventare titolare della carta di credito PAYBACK di American Express entro il 28 febbraio. Il processo di richiesta è semplice e veloce: basta collegarsi a questo link, fornire le informazioni richieste come il numero di iscrizione al programma fedeltà PAYBACK, le informazioni bancarie, un documento d’identità e il codice fiscale, e firmare digitalmente. La quota annuale è gratuita e l’opzione rateale ti offre la flessibilità di pagare l’estratto conto a saldo o a rate.

Per richiedere American Express PAYBACK sono necessari alcuni requisiti: essere maggiorenne, avere la residenza in Italia o un indirizzo di corrispondenza italiano, essere titolare di un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA e avere un reddito lordo annuo di almeno 11 mila euro.

Ecco come funziona il programma fedeltà PAYBACK

Con la tua carta di credito PAYBACK American Express, potrai accumulare punti semplicemente facendo acquisti e pagando con la stessa. Ogni 2 euro spesi equivale a 1 punto, ma se acquisterai presso i partner del programma raddoppieranno. I punti accumulati saranno accreditati automaticamente sul tuo conto e potrai utilizzarli per richiedere premi dal catalogo o convertirli in buoni sconto.

La carta di credito PAYBACK American Express è molto più di un semplice strumento di pagamento: è un mezzo per ottenere premi esclusivi, che ti permetteranno di vivere un’esperienza di shopping ancora più gratificante. Trattandosi comunque di una carta di credito, offre diversi vantaggi aggiuntivi esclusivi:

Servizi online e mobile : puoi controllare online il tuo estratto conto e restare aggiornato sulle spese

: puoi controllare online il tuo estratto conto e restare aggiornato sulle spese Più flessibilità : puoi scegliere ogni mese se usufruire dell’opzione rateale o se pagare con una unica soluzione

: puoi scegliere ogni mese se usufruire dell’opzione rateale o se pagare con una unica soluzione American Express Experiences per vivere esperienze indimenticabili acquistando, in prevendita esclusiva, i biglietti dei migliori concerti

per vivere esperienze indimenticabili acquistando, in prevendita esclusiva, i biglietti dei migliori concerti Protezione d’acquisto , una tutela per 90 giorni sugli acquisti fatti con carta (con alcune eccezioni) in caso di furto o danneggiamento

, una tutela per 90 giorni sugli acquisti fatti con carta (con alcune eccezioni) in caso di furto o danneggiamento Protezione in caso di uso illecito

in caso di uso illecito TAN/TAEG : 12%/14,31%

: 12%/14,31% Una carta supplementare inclusa per accumulare ancora più punti

inclusa per accumulare ancora più punti Servizi American Express per assistenza e vantaggi riservati ai titolari

per assistenza e vantaggi riservati ai titolari Servizio Clienti a tua disposizione 24/7

