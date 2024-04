Richiedi SumUp Air e incassa all'instante con il tuo smartphone

Se sei un commerciante, un libero professionista o gestisci un piccolo negozio, SumUp Air è la soluzione ideale per accettare pagamenti in modo rapido e senza complicazioni anche in mobilità. Grazie a un dispositivo estremamente compatto e tascabile, che colleghi al tuo smartphone, puoi agilmente incassare ovunque tu ti trovi tramite l’app dedicata, disponibile per Android e iOS.

SumUp Air: il POS tascabile per incassare in mobilità

Con SumUp Air hai un lettore di carte portatile che ti consente di accettare pagamenti con carta di credito e di debito. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Pagamenti contactless o chip & PIN : supporta pagamenti contactless, il che significa che i tuoi clienti possono semplicemente avvicinare la loro carta al lettore per effettuare il pagamento, oppure con il classico metodo Chip & PIN.

: supporta pagamenti contactless, il che significa che i tuoi clienti possono semplicemente avvicinare la loro carta al lettore per effettuare il pagamento, oppure con il classico metodo Chip & PIN. Connessione con lo smartphone : il dispositivo si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth. Basta scaricare l’app SumUp gratuita e configurare il lettore per iniziare a ricevere pagamenti.

: il dispositivo si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth. Basta scaricare l’app SumUp gratuita e configurare il lettore per iniziare a ricevere pagamenti. Commissione trasparente: pagherai solo una commissione dell’1,95% per ogni transazione.

Come funziona

Collega SumUp Air al tuo smartphone o tablet seguendo le istruzioni dettagliate. Una volta configurato, sei pronto per accettare pagamenti .

. I tuoi clienti possono avvicinare la loro carta al lettore per effettuare pagamenti rapidi e sicuri, oppure inserirla nel lettore.

Puoi anche accettare pagamenti tramite i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay.

Il POS viene fornito con una base di ricarica elegante: non mantiene soltanto il lettore sempre carico, ma può anche essere utilizzata come espositore da banco.

I vantaggi offerti dal servizio SumUp:

Versamenti rapidi : ricevi i fondi sul tuo conto aziendale SumUp già dal giorno successivo.

: ricevi i fondi sul tuo conto aziendale SumUp già dal giorno successivo. Mobilità: il POS è portatile e ti permette di accettare pagamenti ovunque tu sia.

Inizia oggi stesso e acquista il lettore di carte SumUp Air a soli 59,78€ (IVA Inclusa). Configuralo seguendo le istruzioni e inizia a ricevere pagamenti in modo conveniente e sicuro. La tua attività merita una soluzione moderna e affidabile come SumUp Air!