NFT per il film di Ridley Scott su Ethereum

Il nuovo progetto cinematografico che vedrà dietro la macchina da presa un mostro sacro come Ridley Scott (Blade Runner, House of Gucci) è quello che porterà alla realizzazione di un film sulla storia di Ethereum. Il progetto sarà finanziato in modo piuttosto originale, percorrendo una strada inedita: attraverso la vendita di NFT.

The Infinity Machine: il film di Ridley Scott su Ethereum

Dal titolo The Infinity Machine, la pellicola sarà basata sull’omonimo libro di Camila Russo pubblicato nel 2020. Dando uno sguardo al sito ufficiale si apprende che è un lungometraggio pensato per diventare un blockbuster di Hollywood e indirizzato al pubblico mainstream globale . Insomma, non di certo un’iniziativa destinata esclusivamente ad addetti ai lavori o seguaci del mondo crypto. Ancora, si legge che è un film drammatico, non un documentario , dunque è lecito attendersi qualche libertà dal punto di vista narrativo.

L’intera collezione dei Non-Fungible Token sarà resa disponibile sulla piattaforma OpenSea. Una volta completata, arriverà a essere composta da 10.499 asset digitali, realizzati da 36 artisti diversi e provenienti da tutto il mondo. Di seguito un’anteprima con alcuni di quelli già messi in vendita dai primi drop.

È ancora ignoto il cast di attori, a partire da quello che interpreterà il ruolo di Vitalik Buterin, fondatore della piattaforma decentralizzata Ethereum. Quando uscirà nelle sale? Bisognerà avere pazienza: stando alla tabella di marcia attuale, la distribuzione è attesa indicativamente tra il primo trimestre 2023 e la fine del prossimo anno.

