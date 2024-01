Risparmia 100€ con Amex PAYBACK: attivala entro il 19 febbraio

Amex PAYBACK è un prodotto di American Express che ti permette di guadagnare punti ogni volta che la utilizzi. Questi punti possono essere convertiti in coupon sconto da utilizzare per i tuoi acquisti. Ogni 2 euro spesi, guadagni 1 Punto PAYBACK e se effettui acquisti presso i partner del programma, i punti raddoppiano! Richiedi la carta entro il 19 febbraio per avere inoltre uno sconto di 100€ in estratto conto!

Amex PAYBACK: lo sconto di 100€ da non perdere

Per approfittare della nuova promo Amex PAYBACK non devi far altro che richiedere la carta entro il 19 febbraio. Diventando titolare non oltre la data indicata e spendendo almeno 250€ nei primi tre mesi dall’emissione della carta, riceverai 100€ di sconto nel primo estratto conto utile.

Trattandosi di una carta di credito, hai la possibilità di beneficiare di diversi vantaggi negli acquisti, come la flessibilità di pagamento, la possibilità di avere una carta supplementare e assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti. Puoi scegliere se pagare i tuoi acquisti con saldo o a rate, con un TAN/TAEG del 12%/14,31%. Sei pure tutelato con una protezione antifrode.

Con PAYBACK hai una linea di credito personalizzata fino a €10.000. Puoi accumulare punti PAYBACK anche presso gli esercizi commerciali che non sono partner del programma. Se però acquisti presso le attività e le aziende partner del programma, accumuli il doppio dei punti. Ti basta mostrare il codice a barre e il numero della carta fedeltà sul retro.

Collegala ad Apple Pay per effettuare pagamenti con iPhone o Apple Watch in totale comodità. La protezione per gli acquisti ti tutela fino a 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene.

Per essere in grado di richiedere la carta, devi essere iscritto al programma PAYBACK, essere residente in Italia, avere un indirizzo di corrispondenza italiano, avere un conto corrente non associato a una carta prepagata e un reddito annuo lordo di almeno 11.000€.

Attiva ora Amex PAYBACK e non perderti 100€ di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.