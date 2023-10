Risparmia 1000€ sugli acquisti con Amex Carta Platino Business

American Express ha una nuova promozione per la sua Carta Platino Business. Fino al 5 ottobre, se effettui una spesa totale di 50.000€ in un anno, riceverai uno sconto di 1.000€ sugli acquisti.

La quota mensile della carta è di 60 euro, che fanno 720 euro l’anno, e offre vantaggi come la possibilità di accumulare punti per ottenere premi e protezioni anti frode.

I dettagli di Carta Platino Business American Express

Richiedendo la Carta Platino Business di Amex, si otterranno diversi vantaggi immediati. Il programma Membership Rewards permette di accumulare punti per poter richiedere premi scegliendoli dal catalogo o sconti aggiuntivi, con 1 punto per ogni euro speso negli acquisti.

Inoltre, la Carta Platino Business offre la possibilità di avere fino a 58 giorni di tempo per pagare gli acquisti aziendali senza costi aggiuntivi.

Ci sono anche 150 euro di voucher all’anno per i viaggi e l’iscrizione di livello Prestige al programma Priority Pass, che è gratis.

La Carta Platino di Amex offre protezioni e sicurezza per viaggi e situazioni di emergenza, con un’assicurazione e assistenza disponibile 24/7.

È possibile avere carte supplementari per i collaboratori, inclusa una Carta Platino Business e 98 Carte Oro con limite di spesa. Le spese vengono poi elencate nell’estratto conto della carta principale.

La carta Amex Platino è dotata di tutti i protocolli di sicurezza attualmente in vigore. Gli acquisti effettuati con questa carta sono protetti da SafeKey, una tecnologia che utilizza il metodo 3D secure per autenticare ogni transazione, al fine di prevenire eventuali attività fraudolente non autorizzate.

Il servizio clienti è a tua ompleta disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ovunque ti trovi. Inoltre, puoi gestire facilmente tutti gli aspetti della tua carta tramite l’app Amex disponibile per smartphone Android o iOS. Non perdere l’opportunità di richiedere la carta ora e beneficiare della promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.