Risparmia 100€ con la Carta PAYBACK AMEX: attivala entro il 19 febbraio

La Carta di Credito PAYBACK American Express è una scelta perfetta per chi desidera unire la praticità della raccolta punti con la sicurezza e i vantaggi di una carta di credito American Express. Questa carta offre quota annuale gratuita, raccolta punti su ogni acquisto, protezioni assicurative e la possibilità di uno sconto in estratto conto per i nuovi titolari che attivano la carta entro il 19 febbraio.

Raccolta Punti PAYBACK e caratteristiche della carta

Carta PAYBACK American Express permette di accumulare punti PAYBACK su tutti gli acquisti, non solo quelli effettuati presso i partner del programma. Ogni 2 euro spesi, si guadagna 1 punto PAYBACK, e l’accumulo è ancora più rapido quando si acquista presso i partner del programma. Inoltre, la carta offre una carta supplementare inclusa, per massimizzare la raccolta punti.

Promozione in corso: 100€ di sconto spendendo 250€

Con la promozione attiva fino al 19 febbraio 2024, Carta PAYBACK American Express offre ai nuovi titolari uno sconto di 100€ in estratto conto, a condizione che si spendano almeno 250€ nei primi tre mesi dall’emissione della carta.

Requisiti e procedura di richiesta

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express è necessario essere maggiorenni, iscritti al programma PAYBACK, residenti in Italia con un indirizzo di corrispondenza, avere un conto corrente bancario o postale SEPA e un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. La richiesta online è semplice e veloce, con la possibilità di inviare documenti tramite foto da smartphone.

Servizi e protezioni American Express

Carta PAYBACK American Express offre numerosi servizi, tra cui la gestione online e mobile dell’estratto conto, l’opzione di pagamento rateale e la possibilità di effettuare acquisti sicuri tramite Apple Pay. Include inoltre l’accesso a American Express Experiences e diverse coperture assicurative per proteggere gli acquisti effettuati.

Per conoscere l’offerta completa di Carta PAYBACK American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.