Risparmia 100€ con la Carta PAYBACK AMEX: attivala entro il 19 febbraio

Risparmia 100€ con la Carta PAYBACK American Express. In che modo? Tramite il programma PAYBACK della società statunitense. Continua a leggere per saperne di più.

Carta PAYBACK: risparmia 100€ direttamente in estratto conto

Per usufruire di questa promo, devi richiedere Carta PAYBACK entro il 19 febbraio 2024. Inoltre, dovrai spendere almeno 250 euro nei primi tre mesi dall’attivazione della carta.

Ovviamente, questa carta di credito conviene anche per tanti altri motivi, come la quota annuale a zero, i tassi di interesse vantaggiosi (TAN del 12% e TAEG del 14,31%) e la sicurezza e la tranquillità che offrono le assicurazioni incluse, che proteggono tutti i tuoi acquisti.

Per quanto riguarda il programma PAYBACK, la tua fedeltà verrà premiata con 1 punto payback guadagnato ogni volta che spenderai 2 euro.

Per ogni dubbio o problema, potrai avvalerti dell’assistenza clienti disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dove risponderanno operatori preparati e pronti ad assisterti.

La Carta PAYBACK American Express non è soltanto una comunissima carta di credito, ma offre diversi servizi aggiuntivi, come la possibilità di gestire il conto in autonomia, l’accesso a offerte speciali ed eventi esclusivi tramite il servizio America Express Experiences.

Ma quali sono le condizioni imposte da American Express per richiedere questa carta? Innanzitutto, devi essere maggiorenne, residente in Italia, avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro e un conto corrente bancario o postale che opera sul circuito SEPA.

Sei di fronte a un’opportunità davvero unica, soprattutto se stai cercando sicurezza, convenienza e vantaggi esclusivi in una carta di credito.

Quindi, richiedi la carta OGGI STESSO cliccando sul bottone qui sotto e risparmia 100€ direttamente in estratto conto nei primi 3 mesi dall’attivazione.

