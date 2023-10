Risparmia 200 euro con la Carta Oro American Express: un'occasione da non perdere

L’occasione di risparmiare 200 euro sui propri acquisti non si presenta frequentemente. Carta Oro American Express propone una promozione straordinaria: è sufficiente effettuare acquisti per almeno 10 mila euro nei primi dodici mesi dall’emissione della carta per usufruire di tale vantaggio.

Oltre ai consueti vantaggi associati ad una carta di credito di elevata qualità, è possibile godere di un risparmio considerevole su prodotti, servizi e molteplici altre opportunità.

Carta Oro American Express presenta tantissimi vantaggi che conferiscono un ulteriore appeal all’adesione.

Tra upgrade, crediti, sconti, accessi, coperture assicurative, privilegi esclusivi, premi e molte altre agevolazioni, questa carta è stata appositamente concepita per elevare il tuo life style.

Come ottenere la Carta Oro American Express

Se vuoi richiedere Carta Oro American Express e ottenere tutti i bonus della promo, devi possedere i requisiti seguenti:

essere titolare di un conto corrente bancario o postale del circuito SEPA ;

; essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, come Passaporto, Carta d’identità o Patente ;

; essere in possesso di Carta d’identità elettronica, Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;

essere maggiorenne e residente nel territorio italiano oppure avere un indirizzo di corrispondenza in Italia;

possedere un reddito annuale lordo pari a 25.000 euro.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere una carta di credito di élite e della conseguente eccezionale promozione.

Con Carta Oro American Express potrai risparmiare e vivere la tua vita nel migliore dei modi. Clicca sul link qui sotto e richiedila subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.