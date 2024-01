Risparmia con il canone e i bonifici gratuiti del Conto Corrente Arancio: aprilo oggi

Se stai cercando un modo intelligente per gestire il tuo denaro senza doverti preoccupare di spese e commissioni, il Conto Corrente Arancio di ING potrebbe essere la soluzione ideale.

Con il suo piano base, il canone è completamente azzerato, garantendoti così un risparmio notevole, e le transazioni bancarie essenziali, come i bonifici SEPA, sono del tutto prive di commissioni.

Conto Corrente Arancio di ING: i servizi principali offerti

L’apertura del Conto Corrente Arancio è un processo rapido e accessibile che richiede solo pochi minuti direttamente da casa tua.

Durante la procedura, avrai l’opportunità di scegliere la carta di pagamento che meglio si adatta alle tue esigenze e di attivare il conto con un bonifico.

Inoltre, potrai decidere se aprire anche il Conto Arancio, un conto deposito con uno dei tassi di interesse più competitivi disponibili, per far crescere i tuoi risparmi nel tempo.

Una volta aperto il conto, potrai effettuare operazioni bancarie di base, tra cui MAV, RAV, F24, e ricariche telefoniche, senza alcun costo aggiuntivo.

Avrai anche la possibilità di prelevare in tutta Europa con una commissione irrisoria di soli 0,95€. Puoi eliminare completamente le commissioni sui prelievi optando per il “Modulo Zero Vincoli” durante l’apertura del conto, che offre inoltre un libretto d’assegni all’anno senza costi aggiuntivi.

Il canone rimane gratuito per i primi 12 mesi. Successivamente, l’importo sarà di soli 2€ all’anno, ma hai la possibilità di annullarlo completamente se accrediti almeno 1000€ mensili, come stipendio, pensione o altre entrate regolari.

Il conto mette inoltre a tua disposizione tre tipologie di carte MasterCard: carta di debito, carta di credito o carta prepagata. Le prime due offrono la possibilità di azzerare il canone, mentre l’ultima è completamente gratuita e può essere ricaricata direttamente dal conto.

Personalizza il tuo PIN per una maggiore sicurezza durante le transazioni e controlla facilmente le tue carte tramite l’app per smartphone, disponibile su Android e iOS, o attraverso l’home banking dal tuo PC.

Sospendi o riattiva le carte istantaneamente quando necessario e monitora i limiti periodici per spese e prelievi presso gli ATM. Aprirlo oggi potrebbe essere la scelta intelligente per ottimizzare la gestione del tuo denaro.

