Risparmia fino a 400€ sui tuoi acquisti con Amex Carta Oro

Amex Carta Oro è una carta di credito dai numerosi vantaggi, tra pagamenti comodi e dilazionati, assicurazioni per qualsiasi evenienza, sconti per viaggi, noleggi e tanto altro. Richiedetela entro il 23 novembre 2023 per avere uno sconto di 400€ se fate acquisti per un totale di almeno 8000€ nei primi 12 mesi successivi all’attivazione. La procedura è molto semplice, avviene interamente online e consente di collegarla a qualsiasi conto corrente.

Amex Carta Oro: la carta dei vantaggi

Amex Carta Oro ha un canone di 20€ al mese, ma che è gratuito per il primo anno. Offre tutte le comodità del caso che è possibile trovare su una carta di credito, più diversi vantaggi aggiuntivi. È innanzitutto possibile beneficiare di un pagamento flessibile: scegliete voi se pagare tutto con il saldo o a rate. La linea di credito è personalizzata fino a 15.000€, insieme a un TAN/TAEG del 14%/24,19%.

Con il programma Club Membership Rewards guadagnate un punto per ogni euro speso. I punti accumulati permettono di essere riscattati per ottenere ulteriori sconti, oppure dei premi da scegliere nel catalogo di American Express.

Amex Carta Oro vi da ogni anno fino a 50€ di sconti per acquistare biglietti per concerti o altri eventi su Vivaticket, 50€ per voucher viaggi sulla prenotazione di hotel, voli e noleggi auto direttamente dalla sezione del sito American Express e fino a 149€ per il Priority Pass, che vi da l’accesso a oltre 1200 salotti VIP in tutto il mondo e a tutte le comodità del caso.

Ma i vantaggi non terminano di certo qui. L’assicurazione World Travel Assistant vi copre fino a 3000€ su spese mediche, anche quando siete all’estero. Se inoltre noleggiate un’auto presso i partner (Hertz o Avis), avrete degli sconti esclusivi, mentre con The Hotel Collection vi saranno messi a disposizione 100$ per aggiornare la vostra camera e passare a una migliore su disponibilità. Con Amex Offers infine ricevete offerte e sconti direttamente da American Express, senza l’uso di codici o coupon.

Amex Carta Oro è naturalmente protetta dai più recenti standard di sicurezza, come una protezione antifrode e una protezione per gli acquisti che tutela i beni per 90 giorni. Il servizio clienti è sempre disponibile per qualsiasi richiesta, a tutte le ore e a tutti i giorni dell’anno.

