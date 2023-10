Risparmia ora con Conto Arancio e un tasso del 4% annuo lordo

Alla ricerca di un buon conto deposito con cui poter risparmiare? Conto Arancio vi assicura un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, su cifre per un massimo di 100.000€. Basta attivarlo direttamente online per averlo già a disposizione! Non ha alcun costo extra per le operazioni ed è riservato a chi lo attiva entro il 31 dicembre 2023.

Conto Arancio: ecco come avere un tasso del 4% annuo

Conto Arancio è un deposito a costo zero. Non ha spese extra per apertura, chiusura e altre operazioni come versamenti, prelievi e rendiconto online. Aprendolo entro il termine indicato, è possibile beneficiare di un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi. Per averlo, basta aprire il conto ed effettuare un versamento entro il 31 dicembre, per un massimo di 100.000€. Il conto non ha alcun vincolo, vi permette infatti di rimuovere o mettere le somme quando volete, continuando a garantire il 4% annuo lordo sulle somme rimanenti.

Se viene depositata una cifra maggiore di 100.000€ o termina il periodo di 12 mesi, il tasso di interesse passa dal 4% all’1%.

Chi è già titolare di un prodotto finanziario ING, può richiedere il conto deposito direttamente dalla propria area riservata. In caso contrario, potrete richiedere l’apertura del conto facilmente dal sito dedicato. Basterà fare clic su “Apri conto arancio” e seguire tutti i passaggi descritti dalla procedura, fornendo i documenti necessari. Terminata la richiesta, il conto deposito sarà già attivo e pronto per ricevere versamenti da far maturare. Gli interessi saranno accreditati alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

In fase di apertura, potrete anche richiedere il conto corrente Arancio, un conto a canone zero abbinato a una carta di credito o debito MasterCard, a vostra scelta, oltre che a una prepagata che è possibile richiedere in seguito.

Aprite ora il conto arancio per beneficiare di un conto deposito flessibile.

